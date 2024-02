Dinslaken: Kommt jetzt das Schottergarten-Verbot?

Dinslaken Das Land erleichtert das Verbot von Schottergärten. Die UBV hat einen entsprechenden Antrag für Dinslaken gestellt. Aber es gibt ein Problem.

Die Diskussion wurde in Dinslaken schon mehrfach geführt: Sollen Schottergärten in Dinslaken verboten werden? Die Grünen stellten schon 2019 einen ähnlichen Antrag, auch bei Umweltcheck der NRZ sprach sich vor zwei Jahren eine Mehrheit der Befragten für ein Verbot der Steinwüsten aus. Bislang konnten sich Politik und Stadtverwaltung zu einer solchen Maßnahme aber nicht durchringen. Nun hat die UBV einen neuen Versuch gestartet - basierend auf der geänderten Landesbauordnung NRW.

Das Land hat mit der geänderten Landesbauordnung aus dem bisherigen Gebot ein Verbot gemacht: Seit Januar sind „Schotterungen zur Gestaltung von Grünflächen sowie Kunstrasen“ nicht mehr zulässig: Was nicht bebaut ist, soll als wasseraufnahmefähige Grünfläche belassen oder begrünt oder bepflanzt werden, heißt es dort. Mit Schottergärten sind Gartenflächen, zumeist Vorgärten, gemeint, die größtenteils mit Folie oder Vlies und anschließend Schotter, Splitt, Kies oder Mulchmaterialien wie Rindenmulch oder Holzhackschnitzel bedeckt werden und „keine oder spärliche Bepflanzung aufweisen.“

So ist die Lage in Dinslaken

In Dinslaken gilt seit zwei Jahren, dass bei Neubauten ein Grünstreifen im Vorgarten anzulegen ist, in Gewerbegebieten müssen Dächer begrünt werden, gleiches gilt für Tiefgaragen. Die UBV will nun einen Schritt weiter gehen. Ihrem Antrag nach soll die Versiegelung von Grundstücken und Vorgärten im städtischen und privaten Bereich verboten werden. Und die Stadt soll prüfen, welche Möglichkeiten zur Entsiegelung und Begrünung bereits versiegelter Grundstücksflächen bestehen und welche Förderungsmöglichkeiten es dafür gibt.

Fördermittel stehen in den Stadterneuerungsgebieten Innenstadt und Lohberg über die Hof- und Fassadenprogramme bereit, erklärt die Stadtverwaltung. Diese enthielten auch Mittel für Entsiegelungs- sowie Begrünungsmaßnahmen. In den übrigen Stadtgebieten gewähre die Emschergenossenschaft Fördermittel im Einzugsbereich der Emscher - die allerdings nur einen Teil des Stadtgebietes abdeckt. Die Fördermittel im Rahmen der Hof- und Fassadenprogramms für Entsiegelungsmaßnahmen werden laut Stadt allerdings „nur bedingt nachgefragt“.

Das sind Probleme

Ziel der gesetzlichen Regelungen sei, die Versickerungsfähigkeit für Regenphasen sowie die Verdunstungsaktivität, „also eine vollständige Grünbepflanzung, die in Hitzephasen wirksam wird“, so die Stadt. „Ökologisch wäre zudem eine biologische Vielfalt und heimische Pflanzenauswahl bei der Flächengestaltung wünschenswert, um Insekten und auch Vögeln Lebensraum zu bieten.“ Dieser Aspekt lasse sich „nur durch Aufklärungskampagnen“ verstärken. Infomaterialien dazu seien bei den biologischen Stationen, bei den Verbrauchzentralen und lokalen Initiativen sowie im Netz erhältlich. Allerdings gingen auch gezielte Kampagnen zur Information und Animation „nicht über den appellierenden Charakter hinaus“.

Für eine „aktive Umsetzung“ der NRW-Bauordnung „für die bestehenden Grundstücke im Rahmen der Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren“ sei aber eine „deutliche Verstärkung der Baukontrolle sowie der Verwaltungskräfte in der Bauordnungsbehörde“ vonnöten, so die Stadt. Also: Geld. Und genau das ist derzeit in Dinslaken besonders knapp: Die Stadt muss ein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Für den Neubaubereich stünden Regelungen zur Verfügung, deren Umsetzung durch die Neufassung der Landesbauordnung erleichtert werden, in Bebauungsplänen sei eine dezidierte Regelung möglich - aber für „Bestandsgrundstücke wäre eine deutliche Verstärkung des Personals notwendig“, so die Zusammenfassung der Stadtverwaltung.

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung diskutiert das Thema in seiner Sitzung am Montag, 19. Februar, 17 Uhr, im Rathaus. (aha)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde