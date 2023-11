Dinslaken: Laster mit B8-Brücke kollidiert - lange Staus

Dinslaken Nach einem Unfall an der Eisenbahnunterführung an der B8 in Dinslaken bilden sich lange Staus. Ein Laster ist an der Unterführung hängen geblieben.

An der Eisenbahnüberführung über die B8 in Höhe der Shell-Tankstelle ist ein Lastwagen hängen geblieben. Der Lkw ist um 10.58U Uhr mit der Brücke kollidiert. Der Fahrer hat sich dabei leicht verletzt.

Offenbar ist das Führerhaus des Lkw an einer Art Widerhaken an der Brückenunterseite hängen geblieben, so die Polizei im Kreis Wesel. Deswegen sei die Bergung des Lkw schwierig. Die Durchfahrt Richtung Wesel ist gesperrt und die Sperrung werde noch andauern, so die Polizei. Auch die Deutsche Bahn ist vor Ort um die Statik der Brücke zu überprüfen.

Lange Staus aufgrund des Unfalls

Infolge des Unfalls haben sich lange Staus gebildet. Wer die Brücke in Richtung Voerde durchfahren will, sollte eine andere Strecke nehmen.

Die Brücke ist aufgrund ihrer Durchfahrtshöhe von 3,9 Metern eine schwierige Stelle für Lkws. Oftmals bleiben diese an der Brücke hängen. Die Bahn will die Brücke im Rahmen des Betuwe-Ausbaus erneuern und dann auch die Durchfahrt erhöhen.

