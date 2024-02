Dinslaken: Lauhof spricht von „Klima der Angst“ im Rathaus

Dinslaken Die frühere Gleichstellungsbeauftragte bezieht Stellung zur Versetzung ihrer Nachfolgerin - und zur Position des FDP-Ratsherrn Dennis Jegelka.

Die frühere Dinslakener Gleichstellungsbeauftragte, Marianne Lauhof, kommentiert in einer Stellungnahme die Aussagen des FDP-Ratsherrn Dennis Jegelka. Dieser hatte im Zusammenhang mit der Versetzung der Gleichstellungsbeauftragten Karin Budahn-Diallo, Nachfolgerin von Marianne Lauhof, durch die Bürgermeisterin von einer „Hetzjagd“ gesprochen.

Es sei „die Frage erlaubt, wer gejagt wird“, schreibt dazu Marianne Lauhof: Denn gemeint sei „nicht Karin Budahn-Diallo, die bei diesem Treiben ihren Job verloren hat, weil sie mit Verve ihren gesetzlichen Auftrag als Gleichstellungsbeauftragte erfüllt hat, sondern die Bürgermeisterin.“

„Wenn die Bürgermeisterin der Meinung ist, dass eine Abberufung notwendig ist, obliegt es ihr, diese Entscheidung zu treffen“, zitiert Lauhof Dennis Jegelka und ergänzt: „Ja, nach klaren Regeln und nicht im Alleingang!“ Anders als Jegelka, der die Nachfragen der anderen Fraktionen zum Thema kritisiert hat, findet es Lauhof „wichtig und richtig, dass die Fraktionen die Verwaltungschefin zu dem einmaligen Vorgehen nachdrücklich befragen.“

„Was ist los in dieser Stadt?“, fragt die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Lauhof: In Rat und in Verwaltung gebe es „mehr Unruhe als im Bundeskabinett.“ In der Verwaltung könnten viele offene Stellen „nicht besetzt werden, nach Aussagen der Gewerkschaft Verdi herrscht in den Rathausfluren zunehmend ein Klima der Angst und ich höre von Beschäftigten, die aus Frust innerlich gekündigt haben“, so Lauhof. Und weiter: „Und jetzt ist diejenige, die seit 2,5 Jahren die Verantwortung für die Verwaltung trägt, das Opfer einer Hetzjagd?“

Jegelkas Äußerungen seien „respektlos“

Die Äußerungen von Dennis Jegelka bezeichnet Lauhof als „respektlos“. Die versetzte Gleichstellungsbeauftragte solle sich der neuen Position bewähren und sich „nicht in der Opferrolle suhlen“, zitiert sie Jegelka. Einerseits habe sich die Betroffene „im Kontext der Absetzung nie geäußert, da sie als Mitarbeiterin der Verwaltung nicht öffentlich Stellung nehmen darf“ und andererseits: „Wie würde es Herrn Jegelka ergehen, wenn ihn sein Arbeitgeber heute von seiner Arbeit entbinden und ihm eine völlig andere Aufgabe zuweisen würde? Ich nehme an, er würde sich mit Feuereifer in diese Aufgabe stürzen – eine Chance, die man sich offensichtlich nicht entgehen lassen sollte!“

Die „Äußerungen dieses Ratsmitglieds sind kein Beitrag zur Versachlichung der Diskussion“, so Lauhof, der Vergleich einer Wiedereinstellung der abberufenen Gleichstellungsbeauftragten mit einem AfD-Verbotsverfahren sei „abenteuerlich“. Noch, so Lauhof, „steht in der Hauptsatzung, dass die Bürgermeisterin die Gleichstellungsbeauftragte bestellt – aber das muss nicht in Stein gemeißelt sein.“

