Dinslaken: Lichterfest als Zeichen der Solidarität

Dinslaken Beim Chanukkafest der jüdischen Gemeinde auf dem Dinslakener Altmarkt hat Bürgermeisterin Michaela Eislöffel deutliche Worte gefunden.

Die Lichter in den Geschäften erleuchten ein bisschen den Altmarkt. In einem Café wird eine Hochzeit gefeiert, der Friseur hat wie auch weitere Geschäfte noch geöffnet. Vor einem sind Bänke, ein Leuchter und Tische aufgestellt worden. Die jüdische Gemeinde hat zur Chanukkafeier eingeladen. Trotz des Krieges in Israel, trotz der Sicherheitsbedenken. Man wolle ein Zeichen setzen, sagt Rabbiner David Geballe. Und mit dem Chanukkafest in der Altstadt zeige man, dass man Teil der Stadtgesellschaft ist.

„Wir gemeinsam machen die Gesellschaft aus“

Gut 50 Teilnehmer haben den Weg auf den Altmarkt gefunden. Darunter sind eine Reihe von Ratsmitgliedern. Auch Dirk Haarmann, Bürgermeister der Stadt Voerde ist dabei, als der Rabbiner die Kerzen auf dem Leuchter entzündet. Die Einladung zum Anzünden der Lichter habe man gerne angenommen, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel in ihrer Ansprache. „Ich bin dankbar dafür, dass wir alle teilhaben können an dieser Feier, denn jüdisches Leben war auch in der Vergangenheit fester Bestandteil unserer Gesellschaft.“ In diesen schwierigen Zeiten gehöre „allen Jüdinnen und Juden in unserem Land unsere Solidarität“. Die Menschen, die der Einladung gefolgt sind, zeigen, „wir gemeinsam machen die Gesellschaft aus“, so die Bürgermeisterin. Und: „In Zeiten, in dem Antisemitismus wieder lauter wird, an vielen Orten, stehen wir aber hier und sagen nie wieder, nicht mit uns, nicht in unserer Nähe, nicht in unserer Stadtgesellschaft.“

Darum wird das Lichterfest gefeiert

Es ist das Lichterfest und erinnert an eine Überlieferung. Darin heißt es, dass in einer Lampe nur noch Öl für einen Tag gewesen sei. Die Lampe habe aber acht Tage geleuchtet. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel verglich dieses Licht mit den Kerzen, die die Christen in der Adventszeit anzünden. Diese Lichter würden viele mit Hoffnung verbinden.

Die Feier auf dem Altmarkt sei ein deutliches Zeichen dafür, dass man sich in Dinslaken für Toleranz, Frieden und Freiheit stehe. Michaela Eislöffel betonte, dass man sich entschieden gegen antisemitische Grundhaltungen stelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde