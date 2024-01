Einbruch Dinslaken: Männer brechen in Tabakgeschäft am Altmarkt ein

Dinslaken Zwei Männer haben an Neujahr die Schaufensterscheibe eines Tabakgeschäfts eingeschlagen. Aufmerksame Zeugen und Handyfotos überführten die Täter.

Zwei Männer haben an Neujahr versucht, in ein Tabakgeschäft am Altmarkt in Dinslaken einzubrechen. Gegen 10 Uhr schlugen sie die Schaufensterscheibe ein und lösten damit den akustischen Alarm aus. Dabei wurden sie von mehreren Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen.

Täter waren alkoholisiert

Die Täter entfernten sich zu Fuß vom Tatort. Aufmerksame Zeugen konnten neben einer detaillierten Beschreibung auch Handyfotos der Täter zur Verfügung stellen. Eine Streife konnte den 34-Jährigen und seinen 40-jährigen Komplizen an der Kreuzung Duisburger Straße/Kreuzstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Beide Täter waren alkoholisiert.

Die Männer, die keinen festen Wohnsitz haben, sind der Polizei hinreichend wegen Eigentumsdelikten bekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie am Dienstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

