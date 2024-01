Dinslaken: Matti Klein jammt mit der Groove-Stadt

Das Matti Klein Soul Trio holt bei der Zugabe spontan die Workshop-Band "All that Jazz" unter der Leitung von Jan Schneider auf die Bühne vom Ledigenheim Lohberg. Bei einer solchen Aktion wird es verständlich, warum die Jazz Initiative Dinslaken als Veranstalterin zum vierten Mal in Folge sten Spielstätten-Preis NRW gewonnen hat. Foto: Bettina Schack/privat