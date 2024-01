Dinslaken: Müll, Abwasser, Friedhof - diese Gebühren steigen

Die Müllgebühren in Dinslaken steigen in diesem Jahr.

Dinslaken Dinslakener Bürger müssen für die Entsorgung von Abfall und Abwasser tiefer in die Tasche greifen. Auch die Bestattungsgebühren steigen.

Steigende Lebensmittelpreise und Energiekosten belasten die Portemonnaies der Bürger - in Dinslaken kommen in diesem Jahr außerdem steigende Müllgebühren hinzu. Die Gebühr für die Abfallentsorgung steigt um rund 8 Prozent. Und das auch nur, weil der Kreis Wesel die für die Abfallverwertung Adsdonkshof anfallende CO₂-Abgabe bis einschließlich 2026 mit Geld aus der Rücklage zahlt.

Bis 2026 kostet die Entsorgung von Haus- und Sperrmüll beim Kreis Wesel 110 Euro pro Tonne, die Grundgebühr liegt bei 2,50 Euro. Auch eine Erstattung des Kreises Wesel für die Stadt Dinslaken für das Jahr 2020 in Höhe von 322.610 Euro wurde in der Berechnung für 2024 voll berücksichtigt. Allerdings kommen steigende Kosten für Personal - vor allem aufgrund des im April 2023 abgeschlossenen Tarifvertrages im öffentlichen Dienst - und die Haltung von Fahrzeugen hinzu. Insgesamt steigen die Kosten für die Abfallentsorgung in Dinslaken im Vergleich zum Vorjahr von 5,9 auf 6,8 Millionen Euro.

So hoch sind die Müllgebühren 2024 in Dinslaken

Daraus ergeben sich folgende Gebühren (jeweils für die 14-tägige Abfuhr): Die 60-Liter-Tonne kostet 115,27 Euro (2023: 106,88), die 80-Liter-Tonne 153,70 Euro (142,50), die 120-Liter-Tonne 230,54 Euro (213,76). Für 240 Liter werden 461,09 Euro fällig (427,52), für 1100 Liter 2113,32 Euro (1959,46). Für kleine Grundstücke mit bis zu drei Personen und beschränkter Restmüllmenge gelten geringere Tarife.

Die Biotonne wird weiterhin über den Restmüll quersubventioniert: Die 80-Liter-Tonne kostet 30 Euro, 120 Liter kosten 45 Euro, 240 Liter kosten 90 Euro.

Hintergrund: Die von der Stadt veranschlagten Gebühren sollen die voraussichtlichen Kosten der Abfallentsorgung decken, Kommunen dürfen damit keinen Gewinn machen. Alle Abfallgebühren finden Sie hier.

So hoch sind die Abwassergebühren 2024 in Dinslaken

Auch die Preise für die Abwasserentsorgung steige - ebenfalls vor allem aufgrund steigender Personalkosten: Die Schmutzwassergebühr steigt um 0,19 Euro - das sind rund 7 Prozent - auf 2,75 Euro pro Kubikmeter, die Gebühr für Niederschlagswasser erhöht sich um 6 Cent pro Quadratmeter auf 0,82 Euro/m² - eine Steigerung von fast 8 Prozent.

Damit, so betont die Stadtverwaltung, verlangt Dinslaken unterdurchschnittlich hohe Gebühren. Der Bund der Steuerzahler veröffentliche jährlich einen interkommunalen Vergleich im Bereich der Abwassergebühren. Ein Vier-Personen-Musterhaushalt, der 200 Kubikmeter Frischwasser verbraucht und 130 Quadratmeter abflusswirksame Fläche auf seinem Grundstück hat, zahlt in Dinslaken im Jahr 2024 insgesamt 656,60 Euro - 45,80 Euro mehr als im Vorjahr. Der Durchschnitt in NRW für Abwasser lag im Jahr 2023 bei 755 Euro. „Somit liegen die Abwassergebühren der Stadt Dinslaken für das Jahr 2024 unter dem NRW-Durchschnitt für das Jahr 2023“, so die Stadt.

Das kosten Beisetzungen 2024 in Dinslaken

Die Friedhofsgebühren müssen, so die Stadt, „moderat“ angepasst werden: „Aufgrund der Änderungen in der Friedhofskultur, werden die einzelnen Beerdigungsarten in veränderter Menge nachgefragt.“

Die Gebühren für die Sargbeisetzungen werden für das Jahr 2024 durchschnittlich um rund 4 Prozent angehoben. Ein Wahlgrab kostet 1902 Euro, ein Reihengrab 1054 Euro, ein Rasenreihengrab inklusive 25-jähriger Pflege 1947. Die Gebühren für Urnenbeisetzungen steigen durchschnittlich um knapp drei Prozent: Ein Urnenwahlgrab kostet 835 Euro, ein Urnenreihengrab 804 Euro, eine Kammer in der Urnenstele kostet 1507 Euro, eine Kammer in der Urnenröhre 1695 Euro, eine Urnenröhre in „Baumbestattung“ 2431 Euro.

Auch die Gebühren der Nutzungsrechte für Grabstätten werden durchschnittlich um 2,5 Prozent angehoben. Die Gebühren für Umbettungen werden um ca. 6,8 Prozent erhöht. Die Gebühren für die Benutzung der Leichenzelle und der Aussegnungshalle steigen um ca. 0,56 Prozent.

Die Kosten für die Anlagen selbst sowie die Kosten zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Unterhaltung der Kriegsgräber übernimmt die Stadt. Sämtliche Gebührensatzungen finden Sie auf https://www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/satzungen-und-richtlinien#

