Dinslaken: Nabu baut Krötenzaun schon jetzt auf – der Grund

Fünf Stunden haben die Helfer des Kreis Weseler Nabu am Aufbau des Krötenzauns an der B8 in Dinslaken gearbeitet.

Dinslaken/Voerde Der Kreis Weseler Nabu hat den Krötenzaun an der B8 in Dinslaken etwas eher aufgebaut als sonst. Warum die Kröten wohl bald auf Wanderung gehen.

Etwas eher als sonst hat der Nabu den Krötenfangzaun an der B8 in Höhe des Pflanzgartens installiert. In den vergangenen Jahren bauten die Naturschützer die Anlagen immer in der ersten oder zweiten Februarwoche auf. Wegen der überraschend hohen Temperaturen, die für diese Woche vorhergesagt wurden, könnten sich die ersten Amphibien schon bald auf den Weg zu den Laichgewässern machen.

Wenn die Temperaturen steigen und es nachts nicht kälter als fünf Grad und noch dazu ein bisschen feucht ist, marschieren die Kröten los, erklärt Norma Heldens (Nabu Kreis Wesel). In den kommenden Tagen könnte es soweit sein. Die Tiere machen sich auf den Weg zu ihrem Geburtsort – also zu dem Gewässer, in dem sie selbst geschlüpft sind. Manche verlieben sich schon unterwegs in ein Männchen und tragen den Auserkorenen dann Huckepack zum Gewässer.

14 Helfer haben 500 Meter Zaun aufgebaut

An der B8 würde die kurze Liebesgeschichte allerdings sehr wahrscheinlich ein jähes Ende nehmen, würde der Nabu nicht genau an der Stelle schon seit 2019 einen Fangzaun errichten. 14 Helfer haben jetzt fünf Stunden lang 500 Meter Zaun aufgebaut. Norma Heldens bedankt sich bei ihnen und auch auch bei Straßen NRW und der Straßenmeisterei Voerde für die Unterstützung: Die Straßenmeisterei hat innerhalb eines Tages Sperrbaken an Ort und Stelle platziert, Straßen NRW hat erlaubt, dass der Krötenzaun an die vorhandene Einrichtung angeschlossen wird.

Nun fehlen nur noch Schwämme für die Eimer – damit die Tiere nicht austrocknen – und Äste für die Kröten, die es sich anders überlegen und wieder aus dem Eimer steigen wollen. Die Helfer des Nabu kommen jeweils morgens und abends, um die Kröten in den Eimern über die B8 zu tragen. Zur besseren Sichtbarkeit tragen sie Warnwesten, Autofahrer sollten umsichtig fahren.

So viele Tiere wurden schon gerettet

2019 haben die Naturschützer so 615 Erdkröten und 14 Molchen das Leben gerettet, 2021 waren es 727 Kröten und 18 Molche, 2022 wurden 1489 Kröten und 14 Molche über die B8 gebracht, 2023 ware es 1680 Kröten und 18 Molche. Acht bis zehn Wochen sind die Naturschützer dafür im Einsatz, haben sogar einen Dienstplan erstellt. Ein Rätsel bleibe allerdings, wie die Kröten auf dem Rückweg unbeschadet über die B8 kommen, so Norma Heldens.

