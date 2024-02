Dinslaken: Nachbarschaft feiert Rosenmontag in der Altstadt

Hünxe Traditionell wird bei der Pumpennachbarschaft der Wölle Pomp am Rosenmontag gefeiert – und außerdem ein neuer Rentmeister gewählt. Das ist er.

Gut 30 verkleidete Jecken sitzen an den Tischen im Saal der Gaststätte König am Altmarkt in der Dinslakener Altstadt. Es ist allerdings kein Karnevalsverein, der hier den Rosenmontag feiert, sondern die Mitglieder einer der ältesten Vereinigungen im Stadtgebiet: Die Pumpennachbarschaft an der Wölle Pomp ist die letzte der ehemals 12 Pumpennachbarschaften in der Innenstadt, die noch so aktiv Karneval feiert.

Doch nicht nur das jecke Treiben steht am Rosenmontag hier auf dem Programm. Es wird auch ein neuer Rentmeister, quasi der Vorsitzende der Pumpennachbarschaft, gekürt. Kerstin Lammert, vielen sicher als Frau Sierp vom Comedy-Duo Thekentratsch bekannt, muss also ihre Amtskette abgeben.

Neuer Rentmeister für die Pumpennachbarschaft gekürt

Ihr Nachfolger steht bereits fest: Der 70-jährige Helmut Spicker übernimmt die Amtsgeschäfte. „Das passt nur noch gerade so eben bei deinem Halsumfang“, ulkt Kerstin Lammert, als sie ihm die Amtskette des Rentmeisters umhängt. Der neue Rentmeister lobt die Amtsführung seiner Vorgängerin: „Wir hatten viel Spaß und Freude bei unseren Zusammenkünften und haben sogar fünf neue Mitglieder gewonnen“, sagt er.

Die Wöllepump in der Dinslakener Altstadt. Die Pumpennachbarschaften waren um die Pumpen organisiert, aus denen sich die Stadt früher mit Trinkwasser versorgte, um diese instand zu halten. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Er selbst möchte die Amtsgeschäfte in ähnlicher Weise fortsetzen. „Ich werde mich bemühen, das kommende Jahr so zu gestalten, dass ihr alle viel Spaß habt“, verspricht er den versammelten Mitgliedern der Nachbarschaft. Die quittieren diese Ankündigung mit einem dreifachen „Wölle Pomp, Helau!“

Rosenmontag ohne Ronny Schneider

Der Rosenmontag ist immer der Höhepunkt im Jahr der Nachbarschaft, bei der sonst auch noch ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier und verschiedene Gelegenheiten zum Stammtisch zusammenzukommen auf dem Programm stehen. „Normalerweise schaut Ronny Schneider vorbei und singt mit uns Karnevalslieder. Leider ist er dieses Jahr verhindert“, erzählt Helmut Spicker.

Dieses Mal müssen die Nachbarn mit einer von ihm umgedichteten Variante des „Steigerliedes“ vorliebnehmen. „Meine Bergbauvergangenheit habe ich in Witten absolviert“, erzählt der neue Rentmeister, der auch noch im Knappenverein aktiv ist. Zudem sollte eine Büttenrede der scheidenden Rentmeisterin Kerstin Lammert auf dem Programm stehen. Ansonsten werde nur gefeiert, erklärt Helmut Spicker.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Dinslaken und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde