Dinslaken: Neue Sitzbänke und Pflanzkübel am Neutor

Insgesamt 20 neue Kübel stehen am Neutor in Dinslaken.

Dinslaken Die Stadt Dinslaken hat auf dem Neutorplatz neue Bänke und Kübel installiert. Das Land NRW hat sich an den Kosten beteiligt.

Mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt - das ist ein vielfach geäußerter Wunsch in Dinslaken. Vor drei Jahren stellte die Stadt auf Anregung der Werbegemeinschaft und des Citymanagements Sitzbänke an der Neustraße auf - nun folgten größer dimensionierte Sitzgelegenheiten am Neutor.

Auf dem Neutorplatz an der Bahnstraße entlang wurden vor geraumer Zeit 20 Kübel aufgestellt: sechs reine Pflanzkübel und weitere 14 mobile Pflanzkübel mit integrierter Holz-Sitzauflage und Rückenlehne, so die Stadt Dinslaken auf Anfrage. Die Kübel sind - wie auch der Kiosk auf dem Neutorplatz - im Rost-Design gehalten und wurden vom städtischen Fachdienst für Grünflächen bepflanzt.

Ersatz für die alten Betonkübel

„Die Pflanzkübel mit Sitzbänken ersetzen die alten Betonpflanzkübel und sollen damit die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen“, so eine Sprecherin der Stadt Dinslaken. An den meisten Standorten seien die „alten Betonkübel“ ausgetauscht und um weitere Standorte ergänzt worden.

Das sind die Kosten

Die Gesamtkosten inklusive Bepflanzung und Substrat lagen bei rund 142.000 Euro - das Land NRW hat die Maßnahme zu 90 Prozent gefördert, der städtische Anteil lag bei 10 Prozent.

„Die durchgeführten Maßnahmen tragen dazu bei, die Zugänglichkeit der Innenstadt zu verbessern, die Attraktivität der Ladenlokale und öffentlichen Plätze zu steigern und einen Beitrag für Begrünung und gegen weitere Überhitzung im Zuge des Klimawandels zu leisten“, so die Stadtsprecherin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde