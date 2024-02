Dinslaken: Nino de Angelo kommt ins Burgtheater

Dinslaken Nach aktuellem Stand ist das Open-Air-Konzert in Dinslaken das einzige des Sängers 2024 in NRW. Was er singt und wo es Karten gibt.

Nino de Angelo gibt mit seiner Band am Donnerstag, 22. August, im Rahmen der „Sommerkultur“ ein Konzert im Burgtheater Dinslaken. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets gibt es ab 59,90 Euro über Eventim.

Der Schlagersänger, der mit „Jenseits von Eden“ seinen größten Single-Erfolg feierte, ist im Sommer auf Open Air Tour, das Konzert in Dinslaken ist nach aktuellem Stand das einzige in NRW. Auf seine alten Erfolgen möchte er sich dabei nicht ausruhen. Nino de Angelo knüpft mit der Sommertour an seine Livekonzerte des letzten Jahres an, in denen er besonders neues Material in den Fokus stellte. Sein Album „Gesegnet und Verflucht“ gehörte zu den meistverkauften Album des ersten Halbjahrs 2021 und erreichte Goldstatus. Im Januar erschien die erweiterte „Aeternum“-Version seines Albums „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Das sich Nino de Angelo stilistisch verändert hat, zeigt aktuell sein Duett mit Joachim Witt. Wie er seinen gereiften Schlager live mit Band präsentiert, erleben die Fans nun im Sommer im Burgtheater.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde