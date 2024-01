Dinslaken: Parkhaus der Neutor-Galerie ohne Schranken

Die Schranken an der Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus der Neutor-Galerie werden bald abmontiert. Eine neue Technik wird zur Ermittlung der Parkdauer eingesetzt. Änderungen gibt es an den Kassenautomaten.

Im Parkhaus der Neutor-Galerie wird es in diesem Monat eine Umstellung geben: Die Parktechnik wird modernisiert und zukunftsorientiert umgebaut. Das heißt, dass die Schranken der Ein- und Ausfahrt wegfallen werden. Stattdessen werden Kameras installiert, die die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Autos scannen.

Änderung bei den Kassenautomaten

Die Parkgebühr wird wie bisher an den Kassenautomaten in der Neutor-Galerie, die sich auf der zweiten und dritten Etage des Einkaufcenters befinden, bezahlt. Neu ist, dass an den Automaten das eigene Kennzeichen eingegeben und dann die Parkdauer bezahlt wird. Mögliche Zahlungsmittel werden neben sämtlichen Kartenzahlungen wie EC- oder Kreditkarte auch Apple Pay, Google Pay und passgenaue Münzzahlungen sein. Geldscheine nehmen die neuen Automaten nicht mehr an.

„Durch die wegfallenden Schranken erhoffen wir uns eine flüssigere Ausfahrt für die Kunden, gerade auch an frequenzstarken Tagen wie beispielsweise den Kinderflohmärkten oder in der Adventszeit“, erklärt Centermanager Tobias Agthe. „Das neue System ist ein weiterer Schritt in die Zukunft und wir sind uns sicher, dass die Umgewöhnung schnell bei den Besuchern und Parkhauskunden ankommen wird.“

Papiertickets wird es somit auch nicht mehr geben, ihr Wegfall stellt einen ökologischen Mehrwert dar. Die Umstellung auf die neue Parkhaustechnik soll Mitte Januar beginnen. Eine Erhöhung der Parkgebühr für Kurzzeitparker ist allerdings nicht vorgesehen. Dauerparker wurden individuell und postalisch über Änderungen informiert. Zur Eingewöhnung in das neue Bezahlsystem steht der Betreiber des Parkhauses den Kunden vor Ort erklärend zur Seite.

