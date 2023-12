Dinslaken: Polizei sucht Autofahrer im braunen Anzug

Zeugen, die einen Unfall an der Kreuzung Sterkrader Straße/Karl-Heinz-Klingen-Straße beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Dinslaken melden.

Dinslaken Bei einem Unfall in Hiesfeld wurde ein achtjähriger Junge leicht verletzt. Deshalb sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Mercedes.

Die Polizei sucht Hinweise auf einen Autofahrer, der in Dinslaken am Mittwoch (13. Dezember) einen achtjährigen Jungen angefahren hat. Wie weiter mitgeteilt wird, war der Junge gegen 7.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs. Als er die Sterkrader Straße bei „grün“ an der Ampel überqueren wollte, ist von rechts ein schwarzer Mercedes gekommen und hat ihn angefahren. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann im Auto habe ihm von der Straße geholfen, aber keine Personalien bei dem Jungen hinterlassen.

Gegenüber der Polizei wurde der Autofahrer so beschrieben: ca. 30 Jahre alt, lockiges, dunkles Haar. Bekleidet war er mit einem brauen Anzug. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken entgegen. Die Wache ist unter der Rufnummer 02064/622-0 zu erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde