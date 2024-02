Dinslaken: Polizei sucht nach Augenzeugen für Autodiebstahl

In Lohberg wurde ein grauer Toyota Lexus gestohlen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen für die Tat.

Dinslaken In Lohberg wurde ein Toyota Lexus gestohlen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen für die Tat. Das sind die Details zum Diebstahl.

Es ist ein dreister Autodiebstahl: In der Nacht von Mittwoch, dem 14. Februar auf Donnerstag, den 15. Februar stahlen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 20.30 und 14.30 Uhr einen Toyota Lexus aus einer Parkbox an der Stollenstraße.

Das sind die Details zum Diebstahl

Ein Zeuge konnte im Nachhinein angeben, dass ein Alarm eines Pkw gegen 23.50 Uhr an der Parkbox ausgelöst hatte. Das könnte also der Zeitpunkt des Diebstahls gewesen sein. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Toyota Lexus in Grau mit dem Kennzeichen DIN-JJ 18.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Pkw geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-922 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde