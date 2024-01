Dinslaken: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am 4. Januar in Dinslaken beobachtet haben (Symbolbild).

Dinslaken In Dinslaken haben sich zwei Autos während der Fahrt berührt. Einer der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Sein Auto hat eine markante Farbe.

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht aufzuklären. Wie die Polizei eine Woche später mitteilt, war ein 58-jähriger Mann aus Dinslaken bereits am Donnerstag, 4. Januar, mit einem grauen Toyota Avensis auf der Luisenstraße in Dinslaken unterwegs. Gegen 14.20 Uhr kam ihm ein orangefarbener Wagen entgegen. In Höhe der Hausnummer 55 an einem Kiosk berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge.

Es gab einen lauten Knall und der Außenspiegel des Toyotas knallte gegen die Seitenscheibe. Der orangefarbene Wagen fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Das Verkehrskommissariat 2 sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde