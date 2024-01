Dinslaken: Prämierte Taubenzüchter verraten Erfolgsgeheimnis

Dinslaken Das „meistunterschätzte Hobby“ sei die Brieftaubenzucht, sagt Ralf Nisbach von der Reisevereinigung Dinslaken. Was einen guten Züchter ausmacht.

Athleten der Lüfte

Brieftauben – Was einst eine der wenigen Möglichkeiten war, um Nachrichten schnell zu übermitteln, ist heute mit dem Halten und Züchten von Brieftauben eine traditionelle Sportart, in der sich die gefiederten Athleten auch in Wettkämpfen bzw. Wettflügen messen. Mitglieder der Reisevereinigung Dinslaken und Umgebung wurden am Samstag (6. Januar) für die im Jahr 2023 erreichten Erfolge geehrt.

„Die Brieftauben sind sicherlich das meistunterschätzte Hobby überhaupt“, erzählt Ralf Nisbach, 2. Vorsitzender des Vereins, der 2022 sein 100-jähriges Bestehen feierte. „Man ist alles gleichzeitig: Trainer, Manager und Platzwart – das gibt es sonst nirgendwo.“ Nisbach ist seit 38 Jahren Mitglied der Reisevereinigung. Schon sein Großvater war Taubenzüchter, dann sein Vater und schließlich er selbst. Diese tiefe Verankerung des Sports sieht Nisbach aber nicht nur in seiner eigenen Familie, sondern als ein Phänomen des Ruhrgebiets im Allgemeinen. „Die Bergmänner und ihre Familien hatten oft nicht genug Geld, um zu verreisen“, erzählt er, daher schaffte man sich Tauben an, damit wenigstens diese dann hinaus in die Welt und wieder zurückfliegen konnten. So erklärt der 2. Vorsitzende sich auch den Vereinsnamen.

Das Geheimnis des Erfolgs

Die Vereinsmitglieder sitzen am Tag der Siegerehrung an langen Tischen in ihrem Vereinshaus bei Kaffee und Kuchen nebeneinander und zeigen sich gegenseitig stolz Bilder von ihren Tauben und Schlägen. Doch ein Blick hinter die Bilder der grau gefiederten Vögel zeigt schnell, dass den kleinen Tieren vielmehr Leistungssportler, als süße Haustiere sind. Besonders leistungsstark sind die Tauben von Jürgen und Rainer Terörde. Die beiden Weseler Taubenzüchter erzielen große Erfolge in nahezu allen wichtigen Kategorien. Sie besitzen den Jahresbesten Vogel, gewinnen die Stadtmeisterschaft und am wichtigsten, sie sind Vereinsmeister mit einer Kilometerzahl von insgesamt 21.633.

Ihr Geheimnis? Ein guter und vertrauter Umgang mit den Tieren. „Man muss schnell erkennen, wenn ein Tier nicht gesund ist“, erklärt Jürgen Terörde die Notwendigkeit von Gesundheit in diesem Sport. Außerdem seien seine Tauben sehr zahm, erzählt er liebevoll. Wenn er den Taubenschlag auf seinem Söller betrete, berichtet er, setzten sich die Tauben direkt auf Kopf und Schulter. Doch die Mühe hat auch einen Preis: Drei bis vier Stunden täglich gehen für ihn in die Betreuung der Tiere drauf. Der Aufwand lohnt sich für ihn alle Male, denn wenn die Tauben sich zu Hause wohlfühlen und sich die Umgebung wie in einem Kompass eingeprägt haben, dann kommen sie auch aus Entfernungen über 500 Kilometer immer wieder nach Hause zurückgeflogen. Und das mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 Kilometer pro Stunde.

Das sind die Sieger

Pro Jahr werden zwölf Wettflüge durchgeführt, bei welchen sich die Entfernung des Auflassortes, also des Startpunktes, immer weiter vergrößert. Aus den Ergebnissen der Flüge des Jahres 2023 ehrt die Reisevereinigung folgende Sieger: Vereinsmeisterschaft: 1. J+R Terörde, 2. Schlaggemeinschaft Brune-Marbes und 3. Heiko Feldkamp. Kategorie Bester Vogel: 1. und 2. Platz: J+R Terörde, 3. Schlaggemeinschaft Brune-Marbes. Die Platzierungen bei der Jungflug-Meisterschaft: 1. Schlaggemeinschaft Brune-Marbes, 2. R+J Terörde und 3. Familie Hegering.

Deutlich wird bei dieser geselligen Siegerehrung neben der Leidenschaft und Tradition, die die Anwesenden verbindet, vor allem die Vorfreude auf die kommende Saison, wenn es dann wieder heißt: flieg, Taube, flieg!

