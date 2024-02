Dinslaken: Raubüberfall am Bahnhof – Jugendliche gesucht

Dinslaken Eine Frau ist am Dinslakener Bahnhof von vier Jugendlichen überfallen worden. Die Polizei sucht nun die Täter und Zeugen des Geschehens.

Jugendliche haben einer 53-jährigen Voerderin Dienstag, 13. Februar, am Dinslakener Bahnhof ihr Portemonnaie geraubt. Das schreibt die Polizei in einer Meldung an die Redaktion. Die Frau fuhr zunächst mit dem Zug von Voerde in Richtung Dinslaken, als sie den Zug am Dinslakener Bahnhof verließ und dann zu Fuß in Richtung Ausgang lief, heißt es.

Die 53-Jährige habe in Höhe des Aufzugs im Inneren des Bahnhofs noch ihre Geldbörse in der Hand gehabt, als sie unvermittelt von einer Gruppe von vier Jugendlichen heraus vor eine Wand geschubst worden sein soll. Einer der Jugendlichen entriss ihr daraufhin das Portemonnaie aus der Hand, heißt es weiter.

Frau an Dinslakener Bahnhof ausgeraubt: Täterbeschreibung

Alle vier seien zu Fuß zum Ausgang und weiter in unbekannte Richtung geflüchtet. In der Meldung der Polizei werden die Täter als männlich, 13 bis 16 Jahre alt, ca. 165 cm bis 170 cm groß, mit dunklen Haaren und in einem Fall bekleidet mit einem weißen Hoodie und einer blauen Jeans, beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder die, die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer: 02064/6220.

