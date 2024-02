Dinslaken: Rechnungsprüfung kritisiert Steag-Beschluss

Dinslaken Laut Rechnungsprüfungsamt hätten die Steag-Erlöse die Pleite der Stadt Dinslaken sogar verhindern können. Wie das gehen sollte.

War es ein Fehler, die Erlöse aus dem Verkauf der Steag-Anteile den Stadtwerken zu überlassen? Das finden jedenfalls Linke und FDP und bekommen nun Schützenhilfe von unerwarteter Seite: Das Rechnungsprüfungsamt spricht sich in seiner Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ebenfalls dafür aus, die Steag-Millionen zur Vermeidung der Haushaltssicherung zu verwenden.





Neben den Risiken für die kommende Haushaltswirtschaft führe der Verwaltungsvorstand der Stadt Dinslaken „keine haushaltsrechtlichen Chancen an, die sich positiv auf die kommenden Etats auswirken können“, so die Rechnungsprüfung – die allerdings in diesem Zusammenhang auf die zu erwartenden Verkaufserlöse der Stadtwerke aus dem Verkauf der Steag-Anteile eingehen möchte. Es sei zu erwarten, dass „eine erhöhte Ausschüttung an die Stadt erhebliche Möglichkeiten generiert, kommende Jahresabschlüsse positiver zu gestalten, beziehungsweise die zu erwartenden Haushaltssicherungsmaßnahmen abzumildern“, so der Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung, Michael Schwitalla, in seinem Bericht.

Das ist die Rechnungsprüfung Die örtliche Rechnungsprüfung ist laut Gemeindeordnung NRW unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Nur der Rat kann die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung bestellen und abberufen, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist. Der Beschluss muss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderates gefasst werden und ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Ohne Haushaltskonsolidierung geht es nicht

Zwar sei es „nach den haushaltswirtschaftlichen Ergebnissen der letzten Jahre“ aus Sicht der Rechnungsprüfung „unumgänglich, dass städtische Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt“ werden. Und ohne eine „grundlegende Neuausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft würde auch eine zusätzliche Ausschüttung an die Stadt, auch wenn sie in beträchtlicher Höhe erfolgt, die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung nur um eine befristete Zeit aufschieben“.

Allerdings, so schreibt Schwitalla weiter, „könnte sich aus der Kombination beider Wege – Konsolidierungsmaßnahmen mit zusätzlicher Ausschüttung – ein Aufschub oder möglicherweise sogar eine dauerhafte Vermeidung eines förmlichen Haushaltssicherungskonzepts ergeben“.

Rechnungsprüfung vermisst Abwägung der Belange

Nach dem Beschluss des Rates – gegen die Stimmen von Linken und FDP – sollen die Gewinne aus dem Verkauf der Steag-Anteile „ausschließlich zur wirtschaftlichen Förderung der Stadtwerke“ verwandt werden, heißt es in dem Prüfungsbericht. Dabei geht es, wie es im Rahmen der Beschlussfassung hieß, um die Finanzierung der Wärmewende. Eine „umfassende Abwägung zwischen den jeweiligen Belangen von Stadt und Stadtwerken“ gehe aus den bisherigen Vorlagen aber „nicht hervor“, moniert das Rechnungsprüfungsamt und stellt fest: „Trotz der bisherigen Beschlussfassungen ist darauf hinzuweisen, dass sich aus diesem Finanzvorfall für die Stadt die Möglichkeit ergibt, die städtische Haushaltswirtschaft kommender Jahre in wesentlichem Umfang positiv zu beeinflussen.“

Die „absehbaren Entwicklungen“ würden „eindeutig mehr Risiken als Chancen für die zukünftige Haushaltswirtschaft“ beinhalten. Um die „Leistungsfähigkeit der Dinslakener Finanzwirtschaft zu erhalten“ oder wiederzuerlangen, seien Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Als Ziel einer dauerhaften Haushaltskonsolidierung sollte daher laut Rechnungsprüfung „nicht nur der laufende Ausgleich – im Idealfall sogar ein Haushaltsüberschuss – angestrebt werden, sondern auch geprüft werden, ob durch eine Verringerung der städtischen Verschuldungsrate ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erfolgen kann“, so die Rechnungsrüfung.

Die Stadt muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, weil sie absehbar in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als fünf Prozent der Allgemeinen Rücklage entnimmt, um den städtischen Haushalt auszugleichen. In diesem Jahr fehlen in der Stadtkasse 37 Millionen Euro, im Jahr 2027 werden es 66 Millionen Euro sein. Wieviel Geld insgesamt aus dem Verkauf der Steag-Anteile nach Dinslaken fließt, ist nicht genau bekannt. Stadtwerke-Chef Josef Kremer hatte in der entsprechenden Sitzung von 60 Millionen Euro gesprochen, die nach allen Abzügen von den etwa 100 Millionen übrigbleiben.

Stadtkämmer hat keinen Anspruch auf die Mittel erhoben

Stadtkämmerer Achim Thomae hatte keinen Anspruch auf die Gelder erhoben. Im Gegenteil. Die Wärmewende werde rund 300 Millionen Euro kosten. Damit die Stadtwerke die dafür notwendigen Kredite bekommen, müsse entsprechendes Eigenkapital hinterlegt werden.

Nachdem Dinslaken nun sicher in die Haushaltssicherung rutscht, fordert die Linke die Aufhebung des Ratsbeschlusses zur Verwendung der Steag-Erlöse. Die Rechnungsprüfung hatte im vergangenen Jahr auch den Finanzverbund mit den Stadtwerken beanstandet.

