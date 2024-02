Dinslaken: Schulanmeldungen starten - das sind Kriterien

Dinslaken In Dinslaken können von Samstag an Kinder für die weiterführenden Schulen angemeldet werden. Worauf es dabei im Ernstfall ankommt.

Anfang Februar nehmen die weiterführenden Schulen in Dinslaken die Anmeldungen für das Schuljahr 2024/2025 an. Das Anmeldeverfahren findet von Samstag, 3. Februar, bis Mittwoch, 7. Februar, statt. Die abschließende Entscheidung zur Aufnahme der Schülerinnen und Schüler erfolgt frühestens Ende Februar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zur Anmeldung in der Schule sollen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Der ausgefüllte Aufnahmeantrag - dieser kann auch vorab auf der Homepage der jeweiligen Schule online ausgefüllt werden - das Familienstammbuch, das letzte Schulzeugnis im Original sowie die Schulformempfehlung.

Keine Doppelanmeldungen möglich

Prinzipiell kann die Schule innerhalb einer Schulform frei gewählt werden, es ist jedoch nur eine Anmeldung pro Kind möglich (keine Doppelanmeldung). Die Stadt Dinslaken behält sich als Schulträger jedoch organisatorische Maßnahmen vor, sollten die Anmeldezahlen an den einzelnen Schulen zu unterschiedlich sein oder die Aufnahmekapazität einer Schule überschritten werden.

Sollte Letzteres der Fall sein, berücksichtigen die Schulleitungen folgende Kriterien bei der Aufnahme in die Schule: Härtefälle, Geschwisterkinder, ein ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen sowie von Schülerinnen und Schülern verschiedener Muttersprachen, Schulwege, Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten Grundschule. Bei Gesamtschulen wird zudem die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Kinder berücksichtigt. Ein Losverfahren ist nur im Ausnahmefall denkbar.

Im Hinblick auf die Übernahme von Schülerfahrkosten empfiehlt die Stadt die Anmeldung an der nächstgelegenen Schule der gewünschten Schulform, da die Fahrkosten nur für den Besuch der nächstgelegenen Schule übernommen werden. Zur Übernahme der Kosten muss die Schule mehr als 3,5 Kilometer entfernt liegen. Weitere Auskünfte erteilt hierzu auch der Fachdienst Schule und Sport unter 02064/66543. Das Otto-Hahn-Gymnasium verfügt als Schwerpunktschule für körperliche und motorische Entwicklung über eine Behindertentoilette und einen Aufzug. Die Stadt empfiehlt körperbehinderten Schülern, die ein Gymnasium besuchen möchten, daher, sich am OHG anzumelden.

Zu diesen Zeiten kann die Anmeldung erfolgen

Die Anmeldungen werden im Sekretariat der jeweiligen Schule entgegengenommen. Die Anmeldetage an den einzelnen Schulen sehen wie folgt aus: Die Gesamtschule Hiesfeld nimmt am Samstag von 9 bis 13 Uhr, Montag von 15 bis 18 Uhr, sowie am Dienstag und Mittwoch jeweils von 12 bis 16 Uhr Anmeldungen entgegen. An der Ernst-Barlach-Gesamtschule ist die Anmeldung für die die Sekundarstufen I und II am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr, Montag und Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und am Dienstag von 9 bis 14 Uhr möglich. Das Sekretariat der Gustav-Heinemann-Realschule öffnet seine Pforten zur Anmeldung für das Schuljahr 2024/2025 am Samstag von 9 bis 14.30 Uhr, Montag von 8.30 bis 16 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch jeweils von 8.30 bis 13 Uhr.

Die Gymnasien nehmen Anmeldungen für die Sekundarstufe I und II an, und zwar zu diesen Zeiten: Das Sekretariat im Theodor-Heuss-Gymnasium ist am Samstag von 9 bis 14 Uhr, Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich am Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am Otto-Hahn-Gymnasium können die Kinder am Samstag von 9 bis 16 Uhr, Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und Dienstag von 14 bis 18 Uhr angemeldet werden. Das Gustav-Heinemann-Gymnasium stellt folgende Zeiten für die Anmeldung zur Verfügung: Samstag von 9 bis 13 Uhr, Montag bis Mittwoch jeweils 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und am Dienstag von 14 bis 18 Uhr.

