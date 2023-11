Dinslaken: Schulbus von Auto abgedrängt – Fahrer flüchtet

Dinslaken Beim Abbiegen kam ein Autofahrer auf die falsche Fahrbahn. Ein Bus wich aus und touchierte ein parkendes Auto. Der Autofahrer fuhr davon.

Die Polizei sucht Hinweise, um eine Unfallflucht in Dinslaken aufzuklären. Am Mittwoch war ein Schulbus gegen 7.20 Uhr auf der Jägerstraße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs. Ein unbekannter Autofahrer fuhr aus der Oberhausener Straße und bog nach rechts in die Jägerstraße ein. Beim Abbiegen kam er nach links auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr.

Schulbusfahrer musste ausweichen und streift parkendes Auto

Ein 58 Jahre alter Mann aus Essen, der mit dem Schulbus die Jägerstraße in Gegenrichtung befuhr, musste dem Autofahrer nach rechts ausweichen. Dabei streifte er den auf dem rechten Gehweg parkenden Wagen. Dabei entstand Sachschaden.

Zu einem Zusammenstoß mit dem flüchtigen Auto war es nicht gekommen. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 02064/6220 melden.

