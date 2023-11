Dinslaken: So können Bürger Senioren eine Freude machen

Dinslaken. Die Bürgerhilfe hat einen Weihnachtswunschbaum für bedürftige Senioren in der Neutor-Galerie aufgestellt. So kann man mitmachen.

Eine glanzvolle Eröffnung erlebte der Seniorenwunschbaum in der Neutor-Galerie, als Stefanie Weyland, stellvertretende Bürgermeisterin (Bündnis 90/Die Grünen), die Aktion feierlich einläutete. Gemeinsam mit der Bürgerhilfe Dinslaken ermöglicht die Neutor-Galerie bereits im sechsten Jahr in Folge, dass Bürger bedürftigen Senioren in Dinslaken am Weihnachtsfest eine Freude bereiten.

Die liebevoll gestalteten Wunschzettel geben Einblick in die Wünsche älterer Menschen, die sich oft nach kleinen Freuden sehnen. „Gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit möchten wir sicherstellen, dass kein Senior vergessen wird. Die Zusammenarbeit mit der Neutor-Galerie ermöglicht es uns, diesen Wunschtraum für viele ältere Menschen in Erfüllung gehen zu lassen,“ betont Ingo Kramarek, 2. Vorsitzender der Bürgerhilfe Dinslaken.

So funktioniert der Wunschbaum

Besucher können Wunschzettel auswählen, die entsprechenden Geschenke besorgen und diese verpackt in der Neutor-Galerie abgeben. Die Erfüllung der Wünsche ist bis dritten Advent möglich.„Sechs Jahre bedeuten für uns nicht nur eine Zeitspanne, sondern vor allem sechs Jahre gelebte Solidarität in unserer Stadt. Wir sind stolz auf das, was der Seniorenwunschbaum bewirkt hat und freuen uns darauf, diese Tradition weiterzuführen,“ sagt Marina Thümer, 1. Vorsitzende der Bürgerhilfe. Der Verein bedankt sich herzlich bei der Neutor-Galerie für die kontinuierliche Unterstützung und bei allen, die in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass der Seniorenwunschbaum zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit geworden ist.

Durch verschiedene Projekte und Initiativen setzt sich die Bürgerhilfe für soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaftssinn vor Ort ein.

