Dinslaken: Tickets für Jubiläumsfeier ab sofort erhältlich

750 Jahre Dinslaken wurden im vergangenen Jahr gefeiert. Am 3. März wird noch einmal zurückgeblickt.

Dinslaken Anfang März wird auf das Jubiläumsjahr zurückgeblickt. An dieser Stelle in der Altstadt können die Karten abgeholt werden.

Die Stadt veranstaltet am Sonntag, 3. März, eine Abschlussveranstaltung zum 750-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 2023 in der Kathrin-Türks-Halle. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für den ersten Teil am Nachmittag sind keine Tickets notwendig. Dort wird buntes Programm für Klein und Groß rund um das 750. Jubiläum der Stadt Dinslaken geboten.

Auch die Teilnahme am Abendprogramm ist kostenfrei. Allerdings müssen Interessierte dafür Tickets haben. Diese sind ab sofort in der Stadtinformation am Rittertor erhältlich. Die Tickets sind begrenzt und können zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag bis Samstag: 10 bis 13 Uhr und Montag bis Freitag: 14 bis 17 Uhr) abgeholt werden.





Weitere Informationen zu der Abschlussveranstaltung, vor allem zum Programm, werden in Kürze unter 750.dinslaken.de und in der entsprechenden Facebook-Veranstaltung veröffentlicht.

