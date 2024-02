Dinslaken: Totes Kind in Kanal geworfen - Eltern angeklagt

Dinslaken Gegen die Eltern einer getöteten Dreijährigen hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Die Leiche war im Rhein-Herne-Kanal gefunden worden.

Die Eltern des im Oktober getöteten, dreijährigen Mädchens müssen sich offenbar bald vor dem Landgericht Duisburg verantworten. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der NRZ sagte, sei Anklage gegen die Eltern des Kindes erhoben worden. Den Eltern wird Mord vorgeworfen. Die Entscheidung über die Eröffnung eines Hauptverfahrens liegt beim Landgericht Duisburg.

Die Leiche des Mädchens war im vergangenen Jahr in Oberhausen im Rhein-Herne-Kanal gefunden worden. Zuvor soll das Mädchen in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hünxer Straße eingesperrt worden sein. Die Dreijährige soll laut Ergebnis der Obduktion an erbrochenem Brei erstickt sein. Anschließend soll der Vater die Leiche in den Rhein-Herne-Kanal geworfen haben.

Im Rahmen der Ermittlung sind auch Mitarbeiter des städtischen Jugendamtes in den Fokus geraten. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, wird gegen sie weiter wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

