Dinslaken: Über 400 Kinderwünsche konnten erfüllt werden

Dinslaken Bei der Wunschbaumaktion in Dinslaken konnten 430 Kinderwünsche erfüllt werden. Auch Sachspenden und ein hoher Geldbetrag kamen zusammen.

Die Tische im großen Sitzungssaal des Stadthauses reichen wieder einmal kaum aus. So viele liebevoll eingepackte Weihnachtsgeschenke sind bei der Wunschbaumaktion zusammengekommen. Alle Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien wurden erfüllt. Viele Dinslakener haben mitgeholfen. Bei der Übergabe der Präsente an die Stadt, die nun dafür sorgt, dass sie rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei den Familien sind, gab es gute Nachrichten, aber auch eine Verabschiedung.

Mit Unterstützung der Händler

Vor 25 Jahren fing es an, zehn Frauen kümmerten sich um die Wunschbaumaktion. Nach der ersten Aktion blieb Helga Hendricks übrig. Sie gab nicht auf, sondern sorgt seitdem mit sehr viel Engagement dafür, dass jedes Jahr viele Weihnachtswünsche erfüllt werden. Unterstützt wurde sie dabei von von der Stadt und den Händlern, die in der Adventszeit in ihren Geschäften die Wunschbäume aufstellen. Die diesjährige Aktion ist allerdings die letzte für die 77-Jährige, die in all den Jahren immer von ihrem Mann unterstützt wurde, gewesen.

Dieser Spendenbetrag ist zusammengekommen

430 Wunschzettel hingen an den Bäumen, alle wurden erfüllt. Und wie in jedem Jahr sammelte sie auch Spenden. Mit jedem Jahr wuchs dieser Betrag. „In diesem Jahr gab es einen tollen Spender, der allein 20.000 Euro spendete“, berichtet Helga Hendricks. Insgesamt sind 31.660 Euro zusammengekommen. Dieses Geld landet im Fördertopf für „Kinder in Not“.

Nicht nur die Bereitschaft der Menschen, Kinderwünsche zu erfüllen, ist jedes Jahr beeindruckend. Die Bereitschaft mit einer Geldspende zu helfen, ist es auch. Viele unterstützten schon einige Jahre die Aktion. Hendricks erzählt von einer Frau, die sie anrief und ankündigte, sie werfe etwas in den Briefkasten. „50 Euro waren es“, so Hendricks. Ein anderes Mal fand sie einen Umschlag, auf dem nur ihr Name stand. Der Inhalt: 50 Euro für die Kinderwunschbaumaktion. Viele wollen gar keine Spendenquittung, so Hendricks.

Dank für das langjährige Engagement

Den Dank der Stadt überbrachte Sozialdezernentin Dr. Tagrid Yousef. Sie wolle sich bei Helga Hendricks auch im Namen der Bürgermeisterin für die wunderbare Arbeit, die sie in den vergangenen 25 Jahren geleistet habe, bedanken. Andreas Eickhoff zollte dem Engagement von Helga Hendricks Respekt. „Es ist als eine kleine Aktion gestartet, wie groß du sie hast wachsen lassen“, so der Vorsitzende des Marketingvereins. Hendricks sei diejenige gewesen, die dem Wunschbaum Licht gegeben hat.

Im Stadthaus konnten auf den Tischen die vielen Geschenke bewundert werden. Mit viel Liebe sind die Präsente für Kinder und Jugendliche verpackt worden. „Wir sehen nur die eingepackten Geschenke, man sieht aber nicht die Arbeit, die dahintersteckt“, so ein Teilnehmer in Richtung Helga Hendricks.

Bei den bedürftigen Familien kommen nicht nur die Geschenke an. Die Bäckerei Schollin hat 50 Kilogramm Spritzgebäck gespendet. Auf den Fensterbänken des Sitzungssaals waren viele Stofftiere drapiert und von Bienemann gibt es wieder gefüllte Tüten. Auch das Dinslakener Kino, die Lichtburg, unterstützt die Aktion. So wurden die Kinobesucher aufgerufen, neben ihrem Ticket ein weiteres zu erwerben. Auf diesem Weg sind 300 Gutscheine für einen Kinobesuch zusammengekommen. Wie Holger Mrosek, Leiter des städtischen Jugendamtes, findet, eine tolle Aktion, wenn man bedenkt, dass Kinos eine schwierige Zeit durchmachen.

So geht es 2024 weiter mit der Wunschbaumaktion

Häufig hören die Unterstützer der Wunschbaumaktion, dass die Dinslakener gerne helfen, sie wollen etwas tun. Und ihnen sei es wichtig, dass es eine lokale Aktion sei.

Im nächsten wird es wieder eine Wunschbaumaktion geben. Mit Gabriele Schneiderhan, die viele Jahre im Jugendamt tätig war und schon viele Aktionen begleitet hat, übernimmt das Ruder. Auch die bislang beteiligten Geschäftsleute signalisieren ihre Bereitschaft, weiterhin die Wunschbäume und Spardosen aufstellen zu wollen. Und auch Helga Hendricks wird im Hintergrund noch helfend dabei sein und dazu beitragen, dass es 2024 wieder einen tollen Spendenbetrag geben wird.

