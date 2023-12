Dinslaken: Unbekannter bricht in Elektrofachgeschäft ein

Dinslaken Zeugen beobachteten einen Mann dabei, wie er gewaltsam die Eingangstür zum Geschäft aufbrach. Als sie auf sich aufmerksam machten, flüchtete er.

Polizeibeamte der Wache Ost in Dinslaken sind am frühen Dienstagmorgen gegen 5.43 Uhr wegen eines Einbruchs an die Wallstraße ausgerückt. Aufmerksame Zeugen hatten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, in dem sich die Büroräume eines Elektrofachgeschäftes für Photovoltaikanlagen befinden, einen bislang unbekannten Täter beim gewaltsamen Öffnen der Eingangstür des Geschäftes beobachtet.

Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eingesetzte Polizeibeamte konnten ihn nicht mehr aufgreifen. Der Täter wird als ca. 1,85 Meter groß, schlank und mit „Undercut“-Haarschnitt beschrieben. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einer grünen Jacke.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 zu melden.

