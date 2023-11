Dinslaken und Bruckhausen: Ableser der Stadtwerke kommen

Die Stadtwerke lesen in Dinslaken und Bruckhausen die Strom- und Gaszähler ab.

Dinslaken/Hünxe Ab 27. November sind die Ableser der Stadtwerke unterwegs - anbieterunabhängig. Die Mitarbeiter können sich ausweisen und auch abends klingeln.

Ab Montag, 27. November, sind wieder Mitarbeitende im Auftrag der Stadtwerke Dinslaken und der Fernwärmeversorgung Niederrhein in Dinslaken und Hünxe-Bruckhausen unterwegs, um im Netzgebiet rund 80.000 Strom-, Wasser-, Gas- und Fernwärme-Verbrauchsstände abzulesen. Die Ablesung erfolgt unabhängig davon, von welchem Strom- oder Gaslieferanten die Energie bezogen wird. Um die Bürgerinnen und Bürger häufiger zu Hause anzutreffen, arbeiten die Ableser auch wochentags bis 19 Uhr und samstags außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der Stadtwerke Dinslaken.

Anwohner werden gebeten, den Ablesern ungehinderten Zugang zu den Zählern zu ermöglichen. Diese können sich grundsätzlich mit einem entsprechenden Dienstausweis legitimieren und zeigen diesen auf Nachfrage auch gerne vor. Darauf machen die Stadtwerke Dinslaken ausdrücklich aufmerksam, da bekanntlich immer wieder Kriminelle versuchen, sich als angebliche Handwerker oder Mitarbeiter von Energieversorgern Zugang zu Privatwohnungen zu verschaffen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, sich bei den Stadtwerken telefonisch zu erkundigen. Der Ablesezeitraum erstreckt sich bis Ende Januar. Wer nicht zu Hause ist, findet im Briefkasten eine Nachricht, wie die Zählerstände selbst übermittelt werden können.

Zählerstand wird an Energieversorger weitergeleitet

Die Stadtwerke Dinslaken weisen darauf hin, dass sie in regelmäßigen Abständen zu einer Ablesung durch eigenes Personal verpflichtet sind. Der Netzbetreiber benötigt einmal im Jahr einen verifizierten Zählerstand, unabhängig davon, wer der jeweilige Strom- oder Gaslieferant ist. Der Zählerstand wird zur Erstellung der Jahresendrechnung über die so genannte Marktkommunikation an den jeweils zuständigen Energieversorger weitergeleitet.

In Einzelfällen kann auch die Erstellung eines Fotonachweises des Zählerstandes erforderlich sein. Dafür bitten die Stadtwerke Dinslaken um Verständnis.

