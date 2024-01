Dinslaken: Unfall - deswegen war die Hünxer Straße gesperrt

Dinslaken Bei einem Verkehrsunfall an der Hünxer Straße war am Nachmittag eine Person verletzt worden. Das berichtet die Polizei über den Unfallhergang.

Schwer verletzt wurde ein 54-jähriger Fußgänger, der am Samstag (20. Januar) gegen 15.40 Uhr an der Hünxer Straße von einem Fahrzeug erfasst worden war. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Italien mit seinem Pkw die Luisenstraße in Richtung Hanielstraße. An der Kreuzung Luisenstraße/Hünxer Straße und bog er nach rechts in die Hünxer Straße ab. Gleichzeitig querte dort der 54-jährige Dinslakener die Fußgängerfurt der Hünxer Straße. Es kam zur Kollision, bei der der Fußgänger schwer verletzt wurde.

Hünxer Straße war mehrere Stunden gesperrt

Nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus konnte eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Abend mit. Eine 20-jährige Beifahrerin aus dem Pkw wurde zu vorsorglichen Untersuchungen ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hünxer Straße gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Unfallaufnahme unter Beteiligung eines Unfallaufnahme-Teams dauerte bis gegen 19 Uhr an.

