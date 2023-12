Dinslaken: Verwaltung legt zu Weihnachten eine Pause ein

Dinslaken Bei der Stadtverwaltung Dinslaken gelten zwischen Weihnachten und Neujahr andere Öffnungszeiten. Was geöffnet ist, zeigt unser Überblick.

Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es bei der Stadtverwaltung Dinslaken veränderte Öffnungszeiten. Manche Dienststellen bleiben komplett geschlossen, andere Servicepunkte können auch in der Zeit zwischen den Jahren angesteuert werden.

Die Büros der Stadtverwaltung bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen, Notdienste seien eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle. Die Schließung betrifft auch das Museum Voswinckelshof, die Stadtinformation am Rittertor, das Archiv und das Familienbüro. Das Bürgerbüro schließt von Samstag, 23. Dezember, bis Montag, 1. Januar.

Die Müllabfuhr erfolgt, wie im Abfallkalender angegeben. Auch die Mitarbeiter der Straßenreinigung sind an den üblichen Tagen unterwegs, nur an Feiertagen fällt die Straßenreinigung aus.

Der Wertstoffhof an der Kregelstraße ist vom 27. bis 30. Dezember 2023 geöffnet, es gelten folgende Zeiten:

Mittwoch: 8 bis 15.30 Uhr, Donnerstag: von 11 bis 19 Uhr, Freitag: von 8 bis 15.30 Uhr und Samstag: von 8 bis 15 Uhr.

Stadtbibliothek ist geöffnet

Die Stadtbibliothek ist am 23. Dezember sowie vom 27. bis 30. Dezember geöffnet. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag öffnet sie in dieser Zeit von 10 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Es findet an den letzten beiden Wochenenden des Jahres jedoch kein Open Library Betrieb (servicefreie Öffnungszeiten) statt. Die Zweigstelle Lohberg öffnet in diesem Zeitraum am Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 13 Uhr.

Für Notfälle

Die Feuerwehr ist – ob bei Bränden, Hilfeleistungen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen – wie gewohnt unter der Notrufnummer 112 zu erreichen. Der Allgemeine Soziale Dienst ist über die Kreisleitstelle auch während Schließzeiten erreichbar. Und in Notfällen bei Hausanschlüssen und Kanalisationsanlagen kann der Tiefbau unter der Notfallnummer 02064/66-354 erreicht werden.

