Dinslaken/Voerde: Diese Betuwe-Arbeiten starten Anfang 2024

An der Eisenbahnbrücke an der B8 in Dinslaken werden Anfang Januar die alten Widerlager abgerissen.

Dinslaken/Voerde Anfang Januar 2024 beginnt die nächste Bauphase entlang der Betuwe-Strecke. In Dinslaken gibt es unter anderem Einschränkungen an der B8-Brücke.

Der Betuwe-Ausbau in Dinslaken und Voerde geht weiter: Zu Beginn des neuen Jahres bündelt die Deutsche Bahn zahlreiche Bauarbeiten für den dreigleisigen Streckenausbau zwischen Emmerich und Oberhausen. Das ist in der nächsten Bauphase vom 5. bis zum 19. Januar geplant:

In Dinslaken nutzt das Projektteam die Bauphase, um weiter an der Eisenbahnüberführung (EÜ) Weseler Straße zu arbeiten: In der ersten und zweiten Januarwoche werden unter anderem die alten Widerlager der Brücke abgebrochen. Für die Arbeiten muss eine Seite des Gehwegs im Bereich der EÜ gesperrt werden, Fahrzeuge können die Straße einspurig (je Richtung) nutzen. Darüber hinaus sind die Baufachleute auch rund um den Bahnhof Dinslaken aktiv: Sie gründen 16 neue Signale, bauen alte Oberleitungsmasten zurück und führen Kampfmittelsondierungen durch.



In Voerde stehen insbesondere Lärmschutzarbeiten an: Im Bereich der EÜ Prinzenstraße, der EÜ Rönskenstraße sowie der EÜ Lohberger Entwässerungsgraben werden während der Bauzeit die neuen Lärmschutzwände vollständig montiert. An der EÜ Hammweg stellt das Team die Pfosten für die neue Wand auf und montiert erste Lärmschutzwandelemente. Neben diesen Arbeiten sind in Voerde auch Kampfmittelsondierungen, Signalgründungen, Kabelarbeiten sowie Vegetationsarbeiten geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde