Dinslaken/Voerde/Hünxe: 14 Tipps fürs Wochenende

Dinslaken/Voerde/Hünxe Es ist die heiße Phase des Straßenkarnevals. Wo die Jecken feiern und wo es sonst noch etwas zu lachen gibt. Das sind unsere Tipps.

Rathausstürme, Altweiberpartys, Straßenkarneval und für die, die nicht verkleidet im Saal sitzen möchten, zwei Abende Kabarett. Dies sind die Tipps für das lange Wochenende der tollen Tage.

Das wäre ja gelacht!

Stefan Reusch rettet die Welt. Nun ja, zumindest ist sein kabarettistischer Jahresrückblick für alle gerettet, die für den Termin am Freitag, 9. Februar, 20 Uhr bereits Karten haben. Der Abend ist ausverkauft. Wenige Restkarten gibt es noch für Stefan Reusch am Samstag, 10. Februar, ebenfalls 20 Uhr im Dachstudio Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße 82-84, für 20 Euro über Reservix oder noch mit etwas Glück für 23 Euro an der Abendkasse.

Ganz schön jeck in Dinslaken!

Am Donnerstag, 8. Februar, beginnt um 11.11 Uhr der Rathaussturm der Dinslakener Karnevalsvereine. Die Belagerung der Burg erfolgt über die Rampe der Willi-Dittgen-Steige.

Nach der zu erwartenden erfolgreichen Stürmung beginnt um 13 Uhr auf dem Altmarkt die kostenlose Altweiber-Party, u.a. mit Gastauftritten von Tim Toupet, den Ruhrpott-Guggies, der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hamborn-Marxloh mit ihrer großen Garde und den Oedingeche Jongs. Die Altweiberparty abends ab 18 Uhr in der Katrin-Türks-Halle ist bereits ausverkauft.

Feiern in der Kuka

Aber es bleibt ja noch die Kuka. Auf der Thyssenstraße 81 geht es gleich an drei Abenden mit Karneval- und Party-Hits, aber auch Charts, Hip-Hop und Tech-Musik rund. 100 Liter Freibier gibt es zudem für die ersten Gäste der „Mega Weiberfastnacht in Dinslaken“ am Donnerstag, 8. Februar, ab 18 Uhr. Am Samstag, 10. Februar, geht es ab 23 Uhr weiter und am Sonntag, 11. Februar, ist von 18 bis 0 Uhr noch eine „After Zug“-Party angesagt. . Eintritt zu allen drei Partys ab 18 Jahren, der Mindestverzehr liegt bei 15 Euro.

„Auf eine Superjeilezick“ freit man sich im Hinz & Kunz am Alten Drahtwerk 6. Los geht‘s am Donnerstag „nur im Kostüm“ am Donnerstag, 8. Februar ab 15 Uhr und am Freitag, 9. und Samstag, 10. Februar um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, wenn im Willi Place, Bahnstr. 39, am Samstag, 10. Februar, ab 16 Uhr ein DJ auflegt. Bei Maaß am Neutor geht es ebenfalls bei freiem Eintritt am Donnerstag, 8. Februar, ab 14 Uhr los. Welcher „Star-DJ“ am Rosenmontag, 12. Februar auflegt, wird noch nicht verraten.

Ganz schön jeck in Voerde!

In Voerde beginnt Altweiber am Donnerstag, 8. Februar, pünktlich um 11.11 Uhr mit dem Sturm aufs Rathaus.

Einmal ist nicht genug: Die Prunksitzung KG-Spellen findet gleich an zwei Abenden, Freitag, 9. Februar, und Samstag, 10. Februar, im Saal des Gasthofs Wessel in Spellen statt. Beginn ist jeweils im 19.31 Uhr, etwaige Restkarten gibt es für 15 Euro bei Wessel am Donnerstag, 8. Februar, zwischen 18 und 20 Uhr.

Der närrische Lindwurm zieht am Tulpensonntag wieder durch Voerde. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Der traditionelle Karnevalszug in Voerde startet am Tulpensonntag, 11. Februar, 11.11 Uhr auf der Frankfurter Straße und zieht von dort bis zur Paulus-Kirche.

Im „Feuer und Flamme“ kann man bei der Karnevalsparty am Samstag, 10. Februar, 18 Uhr, sich schon mal kostümiert warmfeiern. Restkarten für zehn Euro gibt es bei Foto Wolff in Dinslaken oder unter der Telefonnummer 015152490034. Am Sonntag, 11. Februar, wird dann ab 14 Uhr im Anschluss an den Karnevalszug weitergefeiert.

Ganz schön jeck in Hünxe!

Der Sturm des 1. K.V. Jeck in Hünx aufs Hünxer Rathaus beginnt am Donnerstag, 8. Februar, um 16.11 Uhr. Im Anschluss geht es zum STV-Vereinsheim, (In den Elsen 26a, zur Karnevalsparty mit Überraschungsauftritt und DJ Werner. Ab 19.11 Uhr sind auch männliche Jecken willkommen. Karten gibt es für sieben Euro in der Bäckerei Schollin Hünxe, im MVZ am Niederrhein Hünxe und im STV Vereinsheim. Der Eintritt für die Altweiberparty kostet sieben Euro. Ab 19.11 Uhr sind auch männliche Jecken willkommen.

Im Tacheles, Wilhelmstraße 1 in Hünxe, gibt es dann noch am Montag, 12. Februar um 19 Uhr eine Rosenmontagsparty.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde