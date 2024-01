Dinslaken, Voerde, Hünxe: Bauern in Berlin angekommen

Dinslaken/Voerde/Hünxe Bauern aus der Region nehmen an der Großkundgebung in Berlin teil. Sie sind früh morgens mit Autos gestartet und haben die Hauptstadt erreicht.

Die ersten Bauern aus Dinslaken, Voerde, Hünxe sind in Berlin angekommen. Gemeinsam mit tausenden Landwirten aus ganz Deutschland nehmen sie an der Großdemo zur Agrarpolitik teil.

In aller Frühe sind Luisa Hülser, Kai Romswinkel, Henning Hülser, Jordan Schulz, Niklas Knipping und Jörg Sprengnetter mit Autos in Richtung Hauptstadt gestartet. Dort soll in diesen Minuten die Kundgebung beginnen. Sie stellt den Abschluss der Protestaktionen der vergangenen Woche dar. Die Bauern Die Bauern fordern die Rücknahme sämtlicher von der Bundesregierung geplanter Subventionskürzungen. Am Morgen waren bereits 5000 Traktoren in Berlin angekommen.

