Dinslaken, Voerde, Hünxe: Jahresrückblick 2023 in Bildern

Jahresrückblick 2023: Das dritte Quartal in Bildern

Auf dem Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe findet die Deutsche Meisterschaft im Kunstflug statt. 31 Pilotinnen und Piloten aus elf Nationen, darunter auch ein Teilnehmer aus den Saudischen Emiraten, sind dafür an den Niederrhein gereist – die meisten von ihnen auf dem Luftweg, in ihren Wettbewerbsmaschinen. Die Aufgabe beim Kunstfliegen liegt darin, vorgeschriebene Figuren in bestimmter Reihenfolge nah an der perfekten Form zu absolvieren. Und das in einem vorgegebenen Korridor als imaginärer Würfel mit jeweils einem Kilometer Seitenlänge. Die einen bringen die spektakulären Manöver zum Staunen, andere fragen sich, wie Kunstfliegen in Zeiten des Klimawandels und der erforderlichen Schonung der Umwelt überhaupt noch stattfinden kann.

Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services