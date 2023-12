Dinslaken, Voerde, Hünxe: Warum freuen Sie sich auf 2024?

Dinslaken/Voerde/Hünxe Auch nach dem schwierigen Jahr 2023 gibt es Gründe, sich auf das neue Jahr 2024 zu freuen. Bitte verraten Sie uns Ihren!

Bald endet das Jahr 2023. Ein schwieriges Jahr. Dennoch möchten wir versuchen, positiv ins neue Jahr 2024 zu starten: mit Hoffnung und Vorfreude auf das, was da kommt. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe. Bitte verraten Sie uns, warum Sie sich aufs neue Jahr freuen!

Vielleicht wird 2024 ein Kind in Ihrer Familie geboren, Sie starten in einen neuen Lebensabschnitt, freuen sich auf einen neuen Job, eine neue Wohnung, ein neues Haustier? Ihre Kinder starten in Kita, Schule, Beruf oder Uni? Oder Sie freuen sich auf den Frühling, darauf, im Sommer wieder barfuß über den Rasen zu laufen, mit Freunden Eis essen zu gehen? Sie freuen sich auf ein kühles Getränk beim Feierabendmarkt, auf Konzerte unterm Sommerhimmel? Auf ein neues Buch, einen neuen Film, ein besonderes Wiedersehen? Oder etwas ganz anderes?

Bitte schreiben Sie uns per Mail (Betreff: Freude auf 2024) an lok.dinslaken@nrz.de, per Nachricht auf Facebook oder Instagram - oder per Brief an die NRZ Redaktion, Friedrich-Ebert-Straße 40, 46535 Dinslaken. Wir sind gespannt!

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zwei Bücher mit Karikaturen von Thomas Plaßmann bzw. Kolumnen von Maike Maibaum und ein NRZ-Spiel - für ein wenig Spaß im Jahr 2024. (aha)

