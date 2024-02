Auf dem ehemaligen Zechengelände tut sich was: Dort ist nun ein zusammengeschraubtes Förderrad zu sehen.

Zeche Lohberg Dinslaken: Warum eines der Förderräder am Kran hing

Dinslaken Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Lohberg laufen die Arbeiten am Förderturm. Das passiert mit den Förderrädern.

Sie werden doch nicht schon jetzt die Förderräder wieder in luftiger Höhe montieren? Der Kranwagen, der auf dem Gelände im Schatten des Förderturms der ehemaligen Zeche Lohberg in Position gebracht wurde, hat diesen Gedanken beflügelt. Doch ein Sprecher der RAG beruhigt. Man werde bei dem Zeitplan bleiben. Und der sieht vor, die sanierten Räder im Sommer wieder an Ort und Stelle zu bringen.

Im Schatten des Förderturms ist offenbar mit den Vorarbeiten begonnen worden. Der Kranwagen wird benötigt, um die schweren Teile aus Boxen zu heben. Neben den Containern für die Bauarbeiter liegt ein bereits wieder zusammengeschraubtes Förderrad. (mt)

