Dinslaken: Weihnachtslieder erklingen auf dem Altmarkt

Dinslaken Daniela Grüning und Ronny Schneider laden erstmals zu einem großen Weihnachtssingen ein. Diese Lieder werden dabei gesungen.

„Singen macht glücklich!“ Davon sind Kreiskantorin Daniela Grüning und Ronny Schneider überzeugt. Darum laden sie erstmals zu einem großen Weihnachtsliedersingen auf den Altmarkt ein. Vor dem großen beleuchteten Tannenbaum und umgeben von festlich geschmückten Fenstern werden am Donnerstag, 21. Dezember, 18 Uhr, liebgewonnene Weihnachtslieder angestimmt. Das Repertoire reicht von Klassikern wie „Alle Jahre wieder“ und „O du fröhliche“ bis hin zu Lieblingsliedern wie „Rudolph, the red-nosed reindeer“. Als Veranstalter konnten die beiden die Din-Event gewinnen, die bei dem offenen Singen unter freiem Himmel für den richtigen Sound sorgen wird. Für Essen und Trinken sorgt die Interessengemeinschaft Altstadt.

„Das Weihnachtsliedersingen in der großen Gruppe soll Vorfreude auf Weihnachten machen“, wünschen sich Daniela Grüning und Ronny Schneider, die darauf hoffen, dass sich viele Dinslakener am 21. Dezember zu einem so großen Chor zusammenfinden, dass die weihnachtlichen Lieder bis in die Straßen der Altstadt schallen.

