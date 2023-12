Dinslaken: Weihnachtsliedersingen fand trotz Sturm statt

Dinslaken Auf dem Dinslakener Altmarkt wurde erstmals ein Weihnachtsliedersingen durchgeführt. So trotzten die Teilnehmer dem Sturm.

„Singen macht glücklich“ finden Kreiskantorin Daniela Grüning und Ronny Schneider und haben deshalb zum ersten gemeinsamen Weihnachtsliedersingen eingeladen. Ronny Schneider erhofft sich von der weihnachtlichen Veranstaltung ein „Gemeinschaftserlebnis“, welches vor allem „Vorfreude auf Weihnachten“ schaffen soll. „Starten wir den Selbstversuch!“, begrüßt der Pfarrer im Ruhestand den harten Kern an Singfreudigen, die sich am Donnerstag trotz eisigem Regen und Sturmböen nach draußen getraut haben. „Oh the weather outside is frightful“ singen die rund 40 Dinslakenerinnen und Dinslakener genau in dem Moment, als am Himmel auch noch ein gewaltiger Blitz zu sehen ist, gefolgt von bedrohlichem Donner.

Doch davon lassen sich die warmeingepackten Sängerinnen und Sänger nicht abhalten, eher im Gegenteil. Im Laufe der Veranstaltung stoßen noch einige Fahrradfahrer und Passanten hinzu. Mit Hilfe der ausgeteilten Liedtexte und der musikalischen Begleitung durch Daniela Grünling am Keyboard können die Neuankömmlinge problemlos einsteigen. Die technische Ausstattung wird von Din-Event bereitgestellt.

Ein kleines, im Takt wippendes Licht

Einige der Anwesenden haben sogar Lichterketten oder leuchtende Weihnachtsmannmützen auf dem Kopf, andere spenden mit ihrer Handytaschenlampe ein kleines, im Takt wippendes Licht. Lichtblicke an diesem dunklen Winteranfang.

Unter dem Motto „Singen macht glücklich!“ hatten Kreiskantorin Daniela Grüning und Ronny Schneider auf den Altmarkt eingeladen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Zu den wetterfesten Sängerinnen gehören auch Renate Altenhoff und Ulla Heiermann. Die beiden Dinslakenerinnen singen leidenschaftlich gern, besonders mit anderen zusammen, und finden: „Es ist schön, dass in Dinslaken so viel angeboten wird.“ Dieses Angebot wollen sie gerne nutzen und „ehe keiner kommt, geh ich halt“, erklärt Altenhoff lachend.

Die Lieder sind eine bunte Mischung aus klassischen kirchlichen Weihnachtsliedern wie „Es ist ein Ros entsprungen“ und internationalen Klassikern wie „Feliz Navidad“ oder „Rudolph the Red Nose Rendeer“. Aus dem altbekannten „Oh Tannenbaum“ wird am Donnerstag eine Ode an den gigantisch großen und hellerleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt. „Stille Nacht, Heilige Nacht“ ertönt ganz zart, vom Sturm beinahe verschluckt.

Zwischendurch liest Ronny Schneider ein weihnachtliches Gedicht, in welchem die Anstrengungen und der Stress der Vorweihnachtszeit hinterfragt werden. „Warum machen wir das alles noch?”, heißt es immer wieder. Die Antwort darauf ist klar „Damit die kleinen Kinder große Augen machen“, liest Schneider. Die Anwesenden lauschen andächtig.

Ronny Schneider wollte mit dem Singen auf dem Altmarkt eine „Vorfreude auf Weihnachten“ schaffen. Trotz des Unwetter hatte er die Veranstaltung nicht abgesagt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Und obwohl die Sängerinnen und Sänger mit jedem Lied ein Stückchen weiter unter das Vordach vor dem Café Wildkind rücken, wird deutlich, dass niemand sein Kommen zum Singen bereut. Vielmehr haben die widrigen Wetterbedingungen der Veranstaltung eine besondere Stimmung verliehen. Durch das dicht-gedrängte Unterstellen und dem dennoch kräftigen Singen ist ein Gefühl entstanden, dass Renate Altenhoff hinterher selbst als „Gemeinschaftserlebnis“ beschreibt. Im nächsten Jahr will sie auf jeden Fall wieder dabei sein und auch Ronny Schneider findet: „Wie gut, dass wir nicht abgesagt haben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde