Dinslaken: Wiedereröffnung in der Neutor-Galerie steht bevor

Dinslaken Das Obergeschoss der Neutor-Galerie wird umstrukturiert. Die umgebaute Deichmann-Filiale im Einkaufszentrum ist bald wieder geöffnet.

Es gehört zu den geplanten Veränderungen innerhalb der Neutor-Galerie: Schuhhändler Deichmann verfügt bald über mehr Platz und über ein modernisiertes Ladenlokal. Nach dem Umbau plus Erweiterung um 100 Quadratmeter wird das umfangreiche Angebot im Obergeschoss des Einkaufszentrums ab Donnerstag, 29. Februar, ab 10 Uhr in zeitgemäßer Form und in einem hellen und freundlichen Ambiente präsentiert. Deichmann verbindet den klassischen Einkauf im Schuhgeschäft vor Ort mit digitalem Service. In der Filiale lässt sich zum Beispiel mit der bei Deichmann entwickelten First-Step-Messplatte eine digitale Fußmessung vornehmen. Das erleichtere die Auswahl passgenauer Schuhe, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Geringere Energiekosten

Der Umbau der Dinslakener Filiale wurde auch dazu genutzt, um neue, besonders effiziente LED-Beleuchtungssysteme einzubauen. Damit, so das Unternehmen, lasse sich bei den Energiekosten im Vergleich zur bisherigen Technik zwischen 30 und 40 Prozent einsparen.

Auf der Suche nach Auszubildende

Über offene Stellen können sich Jobsuchende auf dem Karriereportal unter www.deichmann-karriere.de informieren. Wer sich bei Deichmann für einen Job im Verkauf interessiert oder eine Ausbildung machen will, kann dazu auch gerne die Mitarbeiter in den Filialen ansprechen. Die Filiale in der Neutor-Galerie ist künftig montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

