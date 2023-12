Mirko Schombert ist Intendant am Landestheater Burghofbühne in Dinslaken. Er führt derzeit Gespräche mit den Fraktionen im Stadtrat.

Kultur Dinslaken will Finanzierung der Burghofbühne überdenken

Dinslaken Für die Freigabe der Fördermittel im Januar gibt es eine Ausnahmegenehmigung. Das Landestheater benötigt aber auch 2025 eine Finanzspritze.

Die Burghofbühne ist in finanziellen Nöten. Wie berichtet fehlen dem Landestheater im Jahr 2024 insgesamt 300.000 Euro. Grund sind Tarifsteigerungen und der Umstand, dass das Land seine Förderung nicht in erhofftem Maß erhöht hat. Stadt Dinslaken und Kreis Wesel sollten das Theater mit jeweils 150.000 Euro zusätzlich zu ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen. Dinslaken zahlt jährlich 165.000 Euro, der Kreis Wesel hat den Beitrag vor drei Jahren auf 150.000 Euro reduziert.

Der Stadtrat Dinslaken hat die zusätzliche Förderung in seiner letzten Sitzung in 2023 nicht bewilligt, sondern den Beschluss auf Januar verschoben. Weil aber der städtische Haushalt erst im Februar genehmigt wird, hätte die Stadt im Januar normalerweise keine freiwilligen Leistungen (Kulturförderung gehört nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune) auszahlen können.

„Bei den Mitteln für die Burghofbühne gibt es eine Sondervereinbarung durch den Kreis“, erklärt die Stadt Dinslaken auf Anfrage der NRZ. „Diese Mittel können schon vor Genehmigung des Haushalts zur Verfügung stehen“. Mirko Schombert, Intendant der Burghofbühne, ist in Kontakt mit allen Fraktionen.

Haushaltsloch vergrößert sich

Das Problem: Mit dem einmaligen Zuschuss von 150.000 Euro mehr ist es nicht getan. Das Haushaltsloch des Landestheaters soll sich in den kommenden Jahren durch steigende Kosten weiter vergrößern. Im Jahr 2025 sollen weitere 150.000 Euro fehlen. Das Landestheater benötigt also auch eine mittelfristige weitere Finanzierung, so die Stadt. (aha)

