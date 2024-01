Dinslaken Drei Einheiten rückten nach der Alarmierung in die Dinslakener Innenstadt aus. Was am Ende der Grund für den großen Einsatz in der Stadt war.

Die Dinslakener Feuerwehr zu dem Einsatzstichwort Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte am Montag, dem 29. Januar um 15.58 Uhr. Sofort rückten die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Eppinghoven, sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr, rückten umgehend in die Dinslakener Innenstadt aus.

Dieses Bild fanden die Einsatzkräfte vor Ort vor

Vor Ort eingetroffen, konnte der Einsatzleiter schnell Entwarnung geben. Ein angebrannter Topf auf dem Herd und damit verbundener Rauch in der Wohnung führten zuvor zur Auslösung des Rauchwarnmelders. Der Topf wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr vom Herd genommen, niemand wurde verletzt. Die 33 Einsatzkräfte konnten umgehend wieder zu ihren Standorten zurückkehren

