Dinslakener Bahnhof: Opfer wurde geschlagen und getreten

Am Dinslakener Bahnhof wurde am Mittwoch ein 32-jähriger Mann überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dinslaken Am Bahnhof in Dinslaken wurde am Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Mann überfallen. Es gibt eine Beschreibung des Täters.

Leichte Verletzungen hat ein 32-jähriger Mann davon getragen, der am frühen Mittwochnachmittag am Bahnhof Dinslaken überfallen wurde.

Wie Polizei Donnerstagmorgen mitteilte, befand sich das spätere Opfer gegen 14.10 Uhr auf der Bahnhofstoilette, als ihn ein bislang unbekannter Mann ansprach. Im Laufe des Gesprächs verlangte der Unbekannte die Herausgabe der Geldbörse von dem Dinslakener. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, schlug der Unbekannte mehrfach auf ihn ein und trat ihn, als er am Boden lag. Danach nahm der Täter ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Fahndung wurde sofort eingeleitet

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Gegenüber der Polizei wurde der Täter wie folgt beschrieben: zirka 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mit schlanker Figur. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke und er trug eine Mütze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenaussagen und Hinweise. Sie werden bei der Polizeiwache Dinslaken angenommen. Die Wache ist unter der 02064/622-0 zu erreichen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Dinslaken und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde