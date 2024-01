Die Alarmanlage eines Geschäftes verhinderte in der Dinslakener Innenstadt einen Einbruch.

Kriminalität Dinslakener City: Alarm verhindert Einbruch in Geschäft

Dinslaken Mitten in der Innenstadt wollten Einbrecher in ein Geschäft eindringen. Scheinbar sorgte die Alarmanlage dafür, dass sie den Versuch abbrachen.

Am Dienstagmorgen um 3.55 Uhr ging der Alarm los. Scheinbar hatten ein oder mehrere Einbrecher den akustischen Alarm eines Internetcafés an der Duisburger Straße in Dinslaken ausgelöst. Zuvor hatten der oder die Täter ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt.

Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen

Der Alarm schlug den oder die Täter jedoch in die Flucht, sodass sie den Innenraum des Geschäftes nicht betraten. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung übernommen und sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, die in der Nacht verdächtige Personen bemerkt haben. Die Polizei bittet um Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat (02064/622-0).

