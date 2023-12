Dinslakener Grüne: Bürgermeisterin soll für Frieden sorgen

Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Dinslaken, Niklas Graf und Beate Stock-Schröer, äußern sich zur Absetzung der Gleichstellungsbeauftragten.

Dinslaken Die Bürgermeisterin hat die Gleichstellungsbeauftragte geschasst und die Dezernentin öffentlich kritisiert. Die Grünen haben dazu eine Bitte.

Nach der Amtsenthebung der langjährigen Gleichstellungsbeauftragten, der öffentlichen Kritik an Dezernentin Dr. Tagrid Yousef und dem „Verlust vieler wichtiger Mitarbeitenden in zentralen Funktionen der Stadtverwaltung“ äußert sich die Grüne Fraktion im Rat der Stadt Dinslaken öffentlich zum „Verhalten der parteilosen Bürgermeisterin“.

Der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Niklas Graf, appelliert an die „gemeinsame Verantwortung“ für die Stadt Dinslaken: „Als Dinslakener*innen wünschen wir uns eine konsens-, sachorientierte und effiziente Arbeit von Politik und Verwaltung. Egal wer und egal in welcher Funktion jemand für die Stadt Dinslaken tätig ist - ob haupt- oder ehrenamtlich - uns alle sollte das Wohl unserer Stadt als oberstes Ziel einen.“ Alle Amts- und Mandatsträger hätten bei ihrem Anritt „eine Verantwortung für unsere Stadt übernommen“. Die Dinslakenerinnen und Dinslakener würden zu Recht erwarten, dass „Inhalte und Kompromisse“ in den Vordergrund gestellt werden.“ Dazu „gehört für uns auch, dass Werte wie Empathie, Feinfühligkeit und Wertschätzung mehr Beachtung finden sollten.“ Die „eigentliche Sacharbeit“ müsse wichtiger sein als „Wahlkampf- und Machtinteressen“. Gleichzeitig möchten die Grüne betonen, „dass die betroffenen Mitarbeitenden“, insbesondere die versetzte Gleichstellungsbeauftragte, „hohes Ansehen für ihre Arbeit genießen und wir ausdrücklich für die geleistete Arbeit danken wollen.”

Auseinandersetzung bremst Verwaltungsarbeit

„Ohne die Mitarbeitenden unserer Stadtverwaltung können wir weder die aktuellen Herausforderungen noch die anstehenden wichtigen Aufgaben für die Zukunftssicherung unserer Stadt bewältigen“, erklärt die Co-Fraktionsvorsitzende Beate Stock-Schröer: „Wir sind dankbar für die wichtige Arbeit in den vielen Fachbereichen, die jeden Tag von den Mitarbeitenden geleistet wird. Durch die nun öffentlich geführte Auseinandersetzung zu Vorgängen innerhalb der Verwaltung wird der Stadtverwaltung stark und unnötigerweise geschadet.“ Auch „wir, die wir uns in unserer Freizeit als Kommunalpolitiker*innen engagieren, können unsere Arbeit dadurch nicht mehr verantwortungsvoll und korrekt durchführen.“

Denn durch die „offensichtlich bestehenden Uneinigkeiten in der Verwaltungsspitze“ würden Vorlagen nicht rechtzeitig erstellt oder nicht freigegeben. „Die Verwaltungsvorgänge sind zum Teil für uns nicht mehr nachvollziehbar und die vielen unbearbeiteten Ratsbeschlüsse sowie die offenen Stellen machen uns große Sorge. Wir appellieren daher an die Bürgermeisterin, ihrer Aufgabe als Verwaltungschefin nachzukommen, die Situation in der Verwaltung zu befrieden und gemeinsam mit allen im Team zu einer konstruktiven und wertschätzenden Arbeit zurückzukehren.”

