Dinslakener Pizzeria schließt: „Entscheidung fiel schwer“

Dinslaken Nach 35 Jahren geben Mechthild und Domenico Cicero ihre Pizzeria Calabria in Hiesfeld auf. Warum und wann das Restaurant dicht macht.

Es sind nur noch wenige Tage, dann schließt die Pizzeria Calabria ihre Türen. Nein, nicht nur über Weihnachten, sondern für immer. „Die Entscheidung, nicht weiterzukämpfen, fiel uns unendlich schwer“, sagt Mechthild Cicero, die mit ihrem Mann Domenico seit 35 Jahren das Lokal an der Sterkrader Straße 224 geführt hat.

Der Grund für das Aus: Der Mietvertrag, der Ende des Jahres ausläuft, wird nicht verlängert. „Es ist keine einvernehmliche Lösung mit dem Vermieter zustande gekommen“, erklärt die Restaurantbetreiberin. Im Gegenteil: Das Verhältnis zwischen den Ciceros und ihrem Vermieter sei seit einiger Zeit ziemlich angespannt.

Am 23. Dezember ist daher Schluss. Leicht falle es den Inhabern nicht, ihr Geschäft aufzugeben. „Es sind schon Tränen geflossen“, gesteht die 72-Jährige. Einen neuen Standort zu suchen, war aber auch keine Option, denn zur Ruhe wollten sie und ihr Mann sich sowieso langsam setzen, die Rente genießen, aber sie hätten einen Nachfolger für ihre Pizzeria in Hiesfeld gehabt. Doch der Vermieter habe abgelehnt. Was aus dem Lokal wird, ob es ein Restaurant bleibt oder ob der Vermieter etwas ganz anderes mit den Räumen vorhat, wissen die Ciceros nicht.

Hiesfelder werden sich sicherlich noch erinnern können: Wo heute die Pizzeria ist, befand sich einst eine Tankstelle. „Wir haben alles umgebaut und unser ganzes Vermögen in das Restaurant gesteckt“, erinnert sich Mechthild Cicero. 25 Plätze hatte das Lokal im Innenbereich, weitere 40 Gäste konnten auf den beiden Außenterrassen Platz nehmen.

Die ganze Familie Cicero, drei Generationen, haben in der Pizzeria Calabria gearbeitet. „In den vergangenen 35 Jahren haben wir das Feiern und Miteinander mit unseren Freunden, Stammgästen und Kunden sehr genossen. Wir bedanken uns für die Treue, das Vertrauen, das Lob und die Anerkennung“, betont die Chefin. Gerne erinnert sie sich an die Sommerabende mit italienischer Musik zurück. „Das war so schön gesellig. Das werde ich schon vermissen.“

Mechthild und Domenico Cicero weisen darauf hin: Wer noch einen Gutschein für ihre Pizzeria Calabria hat, sollte diesen bis Samstag einlösen.

