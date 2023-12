Dinslakener Politiker: Straßenkarneval gehört auf die Straße

Dinslaken Nach PARTEI und FDP setzen sich nun auch UBV und der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Panke für den Erhalt der Altweiber-Party auf dem Altmarkt ein.

Nach FDP und PARTEI zeigen sich nun auch die UBV und der Stadtverbandsvorsitzende der SPD mit den Karnevalsvereinen solidarisch. Sie setzen sich für den Erhalt des Straßenkarnevals in Dinslaken ein.

Die UBV Dinslaken „bedauert zutiefst“ die Entscheidung, die Altweiber-Party in die Kathrin-Türks-Halle zu verlegen. Die Party auf dem Altmarkt sei nicht nur eine langjährige Tradition, sondern auch „die einzige öffentliche karnevalistische Großveranstaltung in Dinslaken, die generationsübergreifend zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zusammenbringt“, so die UBV: „Die Verlegung dieser Veranstaltung in eine kostenpflichtige Saalveranstaltung schließt einen Großteil unserer Bevölkerung grundsätzlich von diesem Brauchtum aus.“ Das Brauchtum des Straßenkarnevals „gehört auf die Straße, unter freiem Himmel, bei Wind und Wetter – so verstehen es auch die Vereine“.

Kommunikation „stärkt nicht das Vertrauen in die Stadt und Verwaltung“

Dass die Entscheidung außerdem „ohne eine grundsätzliche Kommunikation im Vorfeld“ bekannt gegeben worden sei, „stärkt nicht das Vertrauen in die Stadt und Verwaltung. Die Karnevalsvereine verdienen Respekt für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre wichtige Rolle in der kulturellen Vielfalt unserer Stadt“. Die UBV werde im Stadtrat den Antrag der PARTEI unterstützen und prüfe zudem die Möglichkeit, einen eigenen Ergänzungsantrag einzubringen, um die unveränderte Durchführung der Altweiber-Party auf dem Altmarkt sicherzustellen.

Die UBV ruft alle Fraktionen im Stadtrat dazu auf, sich gemeinsam für den Erhalt der Altweiber-Party in ihrer traditionellen Form stark zu machen. Die Unterstützung des Antrags der Partei Die Partei und möglicherweise ein eigener Ergänzungsantrag der UBV sollen dazu beitragen, die Entscheidung zur Verlegung zu revidieren und zukünftig, ohne Zustimmung aller Dinslakener Karnevalsvereine, zu verhindern.

„Keine Rückkopplung zwischen Verwaltung, Bürgermeisterin und der Din-Event“

Auch Simon Panke, Stadtverbandsvorsitzender der SPD, hält die „plötzliche Verlegung“ der Altweiberparty in die KTH für „nicht nachvollziehbar und völlig unnötig“. Zwischen der letzten Ratssitzung des Jahres und kurz vor der verdienten Weihnachtspause der Verwaltung werde „ein Plan aus der Schublade gezaubert, der sicher nicht erst vor wenigen Tagen entwickelt wurde, sondern schon vor Wochen und Monaten. Über Zeitdruck sollen jetzt Tatsachen geschaffen werden“, so Panke. Es erscheine zudem „seltsam, dass es scheinbar keine Rückkopplung zwischen Verwaltung, Bürgermeisterin und der Din-Event gegeben hat. Wird aneinander vorbei gelebt?“

„Was die Din-Event aber darüber hinaus anscheinend völlig vergessen hat, oder bewusst ignoriert: Die Altweiberparty muss den Jecken schmecken, nicht dem Ausrichter“, erinnert Panke. Auftrag der Din-Event sei es, „die traditionsreiche Veranstaltung auf dem Altmarkt zu organisieren – und nicht, darüber zu entscheiden, in welcher Form der Karneval in Dinslaken gefeiert werden darf“.

Der Karneval gehöre als Brauchtum zu Dinslaken und müsse nicht durch eine stadteigene Gesellschaft monetarisiert werden. „Zu den Dingen, die Dinslaken ausmachen, gehört auch die Altweiberparty – sie sollte deshalb auch weiterhin allen Menschen offen stehen, die daran Freude haben. Gefeiert werden sollte weiter auf dem Altmarkt – zurück in die Zukunft!“

