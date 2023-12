Dinslakener Restaurant Al Trullo verkauft sein Inventar

Ein Bild aus guten Zeiten: „Mimmo Urgesi“ in seinem Restaurant Al Trullo.

Dinslaken Al Trullo musste wegen Personalmangels schließen. Nun verkauft „Mimmo“ Urgesi das Inventar des Restaurants. Interessierte müssen schnell sein.

Pantaleone „Mimmo“ Urgesi muss das Herz bluten und vielen Fans seines Ristorante Al Trullo ebenso. Das Restaurant, eine Institution in Dinslaken, das im Oktober überraschend nach 44 Jahren geschlossen hat, verkauft am heutigen Freitag, 8. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, sein Inventar.

Wer also ein Stück Al Trullo bewahren möchte, kann zwischen 10 und 18 Uhr zur „Offenen Besichtigung“ an die Duisburger Straße 32 kommen. Das Restaurant musste wegen Personalmangels schließen, so wurde etwa schon seit längerer Zeit ein Koch gesucht.

Al Trullo war früher an der Neustraße beheimatet und hat vor 13 Jahren, nachdem Hennes Holtbrügge sein „Haus Holtbrügge“ geschlossen hat, die Räume in der Altstadt übernommen. (aha)

