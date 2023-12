Dinslakener Tafel: Kinder beschenkten bedürftige Kinder

Dinslaken Drittklässler der Hagenschule haben Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Vom Erlös kauften sie Geschenke für die Kinder der Tafel Dinslaken.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c der Hagenschule sowie engagierte Elternvertreter haben liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke an die Tafel Dinslaken überreicht. Die Übergabe fand an den Räumlichkeiten der Tafel statt und wurde von bekannten Dinslakenern begleitet - darunter der erste stellvertretende Bürgermeister Eyüp Yildiz, Dr. Tagrid Yousef (Beigeordnete und Dezernentin für Kultur, Sport, Jugend und Soziales der Stadt Dinslaken), Holger Mrosek (Leiter des städtischen Geschäftsbereichs Jugend und Soziales) sowie Marina Thümer und Ingo Kramarek von der Bürgerhilfe Dinslaken.

Die Kinder hatten Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt verkauft, um mit dem Erlös bedürftigen Kindern eine Freude zu bereiten. Die Präsente überreichten sie persönlich - und rührten damit nicht nur Monika Fischer von der Tafel. Nach der Übergabe gab es noch vielversprechende Aussichten für die Zukunft.

Tafel-Kinder in Wunschbaum-Aktionen einbeziehen

Dr. Tagrid Yousef und Holger Mrosek kündigten an, die Möglichkeiten einer verstärkten Integration der Tafel-Kinder in städtische Kinder-Wunschbaumprojekte zu prüfen. Die Stadt Dinslaken wolle in den kommenden Monaten evaluieren, inwiefern die Tafel-Kinder vorzeitig einbezogen werden können. Weitere Gespräche zwischen Vertretern der Stadt, der Bürgerhilfe Dinslaken und der Tafel Dinslaken sind für das kommende Jahr geplant, um konkrete Schritte für eine nachhaltige Zusammenarbeit zu besprechen. Die Bürgerhilfe Dinslaken und die Tafel Dinslaken zeigten sich erfreut über das offene und konstruktive Gespräch und betonten die Bedeutung einer nachhaltigen Zusammenarbeit für das Wohl der bedürftigen Kinder

