Dinslakens Imagefilm: Das passiert mit den Udo Schenk-Szenen

Dinslaken Im endgültigen Imagefilm für die Stadt Dinslaken sind die Aufnahmen mit Schauspieler Udo Schenk nicht enthalten. Wofür sie verwendet werden.

Die Aufnahmen mit dem Schauspieler Udo Schenk, die eigentlich für den Dinslakener Imagefilm angefertigt wurden, finden nun in einer anderen Produktion Verwendung. Regisseur Adnan Köse und Produzent Thorsten Ippendorf werden den Film mit Schenk - unabhängig vom Stadtfilm - als „Niederrheinfilm mit Schwerpunkt Dinslaken“ veröffentlichen und ebenfalls der Stadt zur Verfügung stellen.

Wie berichtet hat Adnan Köse den Imagefilm gemeinsam mit einer Gruppe von Ratsmitgliedern überarbeitet - dazu gehören der erste stellvertretende Bürgermeister Eyüp Yildiz, der Kulturausschuss-Vorsitzende Ronny Schneider (beide SPD), der zweite stellvertretende Bürgermeister Horst Miltenberger (CDU), der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Niklas Graf, der Vorsitzende des Ausschusses für Digitalisierung, Ingo Kramarek (UBV) sowie Ben Perdighe und Stephan Heidemann (Die PARTEI).

Mit der einvernehmlichen Verabschiedung der endgültigen Fassung durch alle Teilnehmenden beendete die Arbeitsgruppe ihre Arbeit. Bürgermeisterin Eislöffel hat den „Finalen Stadtfilm Dezember 2023“ bereits freigegeben. Nach der Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt soll im Weiteren ein zweiminütiger Social-Media Clip als Kurzfassung des finalen Clips erstellt werden.

Das sagen die Teilnehmer der Arbeitsgruppe

Horst Miltenberger dankt „allen Teilnehmern für die gute und konstruktive Zusammenarbeit der letzten Monate. Es war mir eine große Freude, dazu beigetragen zu haben, dass wir zu einem erfolgreichen Ergebnis gekommen sind.” Auch Eyüp Yildiz und Ronny Schneider danken Köse und Ippendorf, „die es geschafft haben, unsere Heimat würdig auf die Leinwand zu projizieren.” Es sei, so Niklas Graf in Ermangelung klarer Stadtmarketing-Leitlinien „nicht leicht, die verschiedenen Ansätze, Perspektiven und Wünsche aufbauend auf den bestehenden Arbeiten zusammenzubringen.“ Dennoch sei es gelungen, über den Imagefilm „einen Eindruck des Lebens und der Sehenswürdigkeiten in Dinslaken zu vermitteln, welcher beispielsweise bei Messen sehr gut zur Verwendung kommen kann.”

Die „herausragende Zusammenarbeit“ habe „zu einem beeindruckenden Ergebnis geführt“, so Ingo Kramarek. „Als Ur-Dinslakener ist es mir eine große Freude und Ehre, meine Heimatstadt filmisch präsentieren zu dürfen”, sagt Produzent Thorsten Ippendorf. „Die Idee, einen gemeinsamen Spirit zu schaffen, durch den sich alle miteinander verbunden fühlen und sich im Kollektiv mit dem neuen Stadtfilm identifizieren, ist aufgegangen. Es war eine sehr gute und erfolgreiche Teamarbeit“, lobt auch Adnan Köse. (aha)

