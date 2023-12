Diskussion um Absetzung: „Alte-Herren-Mentalität“ färbt ab

Dinslaken Kathrin Stremplowski und Jochen Ostermeier von der Partei „Die Partei“ nehmen Stellung zur Absetzung der Gleichstellungsbeauftragten.

Einen anderen Blick auf die Absetzung der langjährigen Gleichstellungsbeauftragten werfen Kathrin Stremplowski und Jochen Ostermeier von der Partei „Die Partei“ in einem offenen Brief. Angesichts der Reaktionen, kommen sie zu dem Schluss, dass sich diejenigen, die die Wiedereinsetzung der Gleichstellungsbeauftragten fordern, sich als Richter mit Schwerpunkt Arbeitsrecht sehen. „Fast alle Statements suggerieren, nein sie drängen geradezu auf, dass die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten gestrichen wurde“, heißt es in dem Brief. Was nicht berücksichtigt werde, ist, dass diese Stelle kommissarisch mit der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten besetzt ist.

Nicht nur eine Person ist qualifiziert

Die für beiden Mitglieder der „Partei“ scheint es, dass nur eine bestimmte Person für diese Aufgabe qualifiziert sei und frischer Wind wie auch neue Ideen nicht gewollt seien. „Sowohl für die aktuelle Vertretung als auch für die künftige Gleichstellungsbeauftragte ist dies kein gutes Signal und ein Start in diese verantwortungsvolle Aufgabe könnte sicher angenehmer sein“, heißt es in der Stellungnahme.

Kritisiert wird auch, wer sich an der Diskussion beteiligt. Die Kommunikation würden „teils (sehr) alte, wieder aktivierte und bestehende Netzwerke“ übernehmen. Es stellt sich für die beiden Parteimitglieder die Frage, warum die in diesen Netzwerken gebündelte Fachkompetenz nicht bereits im Vorfeld genutzt wurde, um zum Beispiel eine Mediation anzustreben. Sie hätte auch dazu genutzt werden können, etwas mehr Sachlichkeit in den ja schon länger bestehenden Disput zu bringen.

Nicht juristisch im Arbeitsrecht geschult

Die Verfasser des offenen Briefes sind überrascht, dass insbesondere viele verdiente engagierte Frauen gerade in Versuchung geraten, es den „etablierten Herrschaften“ gleichzutun. Sie seien emotional absolut überzeugt von ihrem Standpunkt, dabei jedoch wenig sachlich. „Und in den seltensten Fällen sind sie juristisch im Arbeitsrecht geschult und mit den Sach- und Streitthemen betraut. Sonst würden sie wohl im Zuge des Neutralitätsgebotes zunächst die von der Bürgermeisterin bekanntgegebene Faktenlage prüfen, sie ergebnisoffen bewerten und dann beurteilen“, schreiben Kathrin Stremplowski und Jochen Ostermeier.

Das Vorgehen der Bürgermeisterin müsse gewiss mit einem kritischen Auge betrachtet werden. Aber ob die Wortwahl und die Stimmung, mit der dies gerade geschieht, wirklich sein müsse, fragt das Duo. Und: „Wie wäre es, mal ausnahmsweise konstruktiv miteinander zu reden, anstatt nur übereinander? Die aktuelle Atmosphäre, die Art des Dialogs und der Auseinandersetzung lässt befürchten, dass die ‚Alte-Herren-Mentalität‘ abfärbt und das, was Gleichstellung eigentlich bewirken soll, verloren geht und sich schlimmstenfalls in Gleichschritt verwandelt.“

