Dinslaken: Hund gestohlen? Natalie seit Einbruch vermisst

Dinslaken Hundedame Natalie ist seit einem Einbruch in Dinslaken verschwunden. Die Besitzerin vermutet, dass die Täter es auf das Tier abgesehen hatten.

„Natalie“ wird vermisst. Die Hundedame, ein Louisiana Catahoula Leopard Dog, ist seit einem Einbruch am Dienstag verschwunden. Weil es sich um eine nicht allzu verbreitete Rasse handelt, befürchtet die Besitzerin, dass es die Einbrecher explizit auf den Hund abgesehen hatten.

„Ich war nur eine Stunde weg“, sagt Susanne Müller. In dieser Zeit, am Dienstag zwischen 7.30 und 8.20 Uhr, wurde in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Luisenstraße in Dinslaken eingebrochen. Unbekannte haben ein Fenster eingeschlagen und sind so in die Wohnung der 38-jährigen Hundebesitzerin gelangt. Als sie wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, war die sechs Jahre alte Hündin nicht mehr in der Wohnung. „Sonst wurde nichts gestohlen“, sagt Susanne Müller.

So wird der vermisste Hund beschrieben

Ob der Hund gestohlen oder durch die Tat verschreckt wurde und dann weggelaufen ist, ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. „Natalie“ ist braun gefleckt und trägt ein orangefarbenes Halsband. Wer sie sieht, sollte nicht auf sie zugehen, damit sie nicht weiter verschreckt wird, sondern die Besitzerin (0176 / 61623253) oder die Polizei anrufen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Hundes und Hinweise zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220 entgegen. (aha)

