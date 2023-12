Emscher-Hochwasser Dinslaken: Verband spricht über Ursachen

Dinslaken Die Emschergenossenschaft lädt die Anwohner in Dinslaken zum Info-Abend ein. Es geht um die Ursachen für das Emscher-Hochwasser im Juni.

Im Nachgang zur Böschungserosion an der Emscher in Dinslaken im Juni lädt die Emschergenossenschaft die Anwohnerinnen und Anwohner der Siedlung am Stapp zu einer weiteren Info-Veranstaltung ein: Am Donnerstag, 14. Dezember, 19 Uhr, informiert der Wasserwirtschaftsverband im Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven (Heerstraße 229) über die Ursachen der Erosion sowie darüber, welche Maßnahmen seit dem Sommer erfolgt sind und wie sich die Planung für die Zukunft darstellt. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten auch wieder die Gelegenheit, ihre Fragen und Anliegen persönlich an die Emschergenossenschaft zu richten. Beginn ist um 19 Uhr im

Das ist der Hintergrund

Infolge eines Starkregenereignisses war es am 23. Juni auf einer Länge von zirka 300 Metern zu einer Erosion der Verwallung westlich der Brücke Heerstraße gekommen. Über die aktuellen Entwicklungen und Fortschritte der Wiederherstellungsarbeiten im Bereich des dortigen Hochufers und der präventiven Sicherungsmaßnahmen an der Emscher-Brücke Heerstraße habe die Emschergenossenschaft die Anwohnerinnen und Anwohner in den vergangenen Monaten bereits regelmäßig per E-Mail und über die Medien informiert, so die Mitteilung.

Eine erste Bürgerinformationsveranstaltung fand bereits am 28. Juni unmittelbar nach dem Ereignis statt. Bei dieser hatte die Emschergenossenschaft den Anwesenden zugesagt, noch in diesem Jahr eine weitergehende Informationsveranstaltung anzubieten.

